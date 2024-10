Stand: 23.10.2024 09:01 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Studierende sollen mehr Semestergebühr bezahlen

Studierende in Schleswig-Holstein sollen künftig pro Semester 60 Euro mehr zahlen. Damit sollen laut Wissenschaftsministerium Service- und Verwaltungsaufgaben der Hochschulen finanziert werden. Die Uni Lübeck hält die Beiträge für gerechtfertigt. "Nur so können die bevorstehenden schwierigen Haushaltsjahre überstanden werden", sagt die Kanzlerin der Universität zu Lübeck Sandra Magens. Auch die Technische Hochschule in Lübeck meint, dass die Hochschulen dringend mehr Geld bräuchten. Und das sei Landesaufgabe, betont TH-Präsidentin Muriel Helbig. Studentenvertreter kritisieren die Pläne. Studierende seien schon jetzt finanziell stark belastet. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2024 08:30 Uhr

Dahme: Handy fliegt vom Autodach und löst Notfalleinsatz aus

In Dahme (Kreis Ostholstein) hat ein vergessenes Handy einen Notfalleinsatz ausgelöst. Laut Polizei hatte ein Mann am Sonntag seine Tasche samt Mobiltelefon auf dem Autodach liegenlassen. Dann fuhr er los. Die Tasche fiel vom Dach und das Smartphone löste durch den Aufprall automatisch einen Notruf aus. Die Rettungsleitstelle schickte Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zur vermeintlichen Unfallstelle. Doch die war gar keine: Die Einsatzkräfte fanden vor Ort nur Tasche und Handy. Wenig später kehrte der Eigentümer zurück, um seine Sachen entgegenzunehmen. Ob der 52-Jährige für die Einsatzkosten aufkommen muss, ist nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporterinnen und Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.10.2024 | 08:30 Uhr