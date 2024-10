Stand: 15.10.2024 08:15 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Millionenspende für die Lübecker Kirchtürme

Die Gemeinnützige Sparkassenstiftung Lübeck hat der Nordkirche zwei Millionen Euro für die Sanierung der Lübecker Kirchen gespendet. Dazu will die Stiftung nach eigenen Angaben jeden Betrag von anderen Spenderinnen und Spendern verdoppeln, bis eine weitere Million zusammengekommen ist. Um für die Sanierung dringend nötige Fördergelder vom Bund bekommen zu können, muss die Nordkirche bis zum 14. November nachweisen, dass sie die Hälfte der Sanierungskosten in Höhe von 14 Millionen Euro selbst tragen kann. Vor allem die Kirchtürme und das Innere der Kirche St. Marien sind sanierungsbedürftig. | NDR Schleswig-Holstein 15.10.2024 08:30 Uhr

Vorwurf an Unternehmer Bismarck: "Steueroase" Sachsenwald?

Der Unternehmer Gregor von Bismarck steht in der Kritik. Die Vorwürfe drehen sich um eine Hütte im Sachsenwald (Kreis Herzogtum Lauenburg), der zu großen Teilen der Familie Bismarck gehört. Recherchen der Sendung "ZDF Magazin Royale" um Moderator Jan Böhmermann und der Plattform "FragDenStaat" zufolge hätten in der Hütte mindestens zwölf Unternehmen ihren Firmensitz und müssten weitaus niedrigere Gewerbesteuern als in Hamburg zahlen. Waldbesitzer Bismarck könne die Steuern über Umwege selbst festlegen. Bei den Unternehmen handle es sich um Briefkastenfirmen, um Millionen Steuern zu sparen. Gregor von Bismarck und Vertreter der in der Waldhütte ansässigen Unternehmen weisen die Vorwürfe zurück. | NDR Schleswig-Holstein 15.10.2024 08:00 Uhr

A1-Vollsperrungen zwischen 20 und 5 Uhr im Kreis Ostholstein

Auf der A1 zwischen Sereetz und Pansdorf (beide Kreis Ostholstein) muss die Fahrbahn nach Information der Autobahn GmbH instand gesetzt werden. Bis Donnerstag werden einzelne Abschnitte daher zeitweise voll gesperrt, jeweils in den Abend- und Nachtstunden von 20 Uhr bis fünf Uhr früh. In den Nächten auf Dienstag und Mittwoch ist die A1 zwischen Ratekau und Pansdorf in Richtung Fehmarn (alle Kreis Ostholstein) betroffen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist die Richtungsfahrbahn Lübeck zwischen Pansdorf und Sereetz gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 15.10.2024 08:30 Uhr

