Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

ADAC warnt zum langen Wochenende vor Staus in Schleswig-Holstein

In Niedersachsen und Bremen beginnen am kommenden Wochenende die Herbstferien. Zusammen mit dem Brückentag nach dem Tag der Deutschen Einheit wird das laut ADAC wieder zu vollen Autobahnen auch in Schleswig-Holstein führen. Dazu gehören demnach besonders die A1 vom Kreuz Hamburg-Ost bis Heiligenhafen-Ost (Kreis Ostholstein) sowie die A7 vom Dreieck Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bis zum Grenzübergang Ellund. Besonders viel Geduld brauchen Autofahrer laut ADAC am Mittwochnachmittag, aber auch am Feiertag selbst. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2024 11:00 Uhr

Ratzeburg feiert erste "Nacht der Demokratie"

Am Vorabend des Tags der Deutschen Einheit steht in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) am Mittwochabend die Demokratie im Fokus. Ab 18 Uhr startet im Burgtheater eine Ausstellung, gefolgt von einem Solo-Konzert des Sängers Sebastian Krumbiegel von den "Prinzen". Im Anschluss sind die Besucher eingeladen, sich bei Häppchen und Barmusik auszutauschen. Zudem ist eine Talkrunde geplant, an der auch der NDR beteiligt ist. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2024 08:30 Uhr

Eutin ruft Bürger zum Kampf gegen wachsende Rattenplage auf

In Eutin (Kreis Ostholstein) werden derzeit vermehrt Ratten gesichtet. Die Stadt ruft daher alle Bürger auf, aktiv gegen die Nager vorzugehen. Durch das milde Wetter ist die Population in diesem Jahr besonders groß. Ratten gelten als Krankheitsüberträger und können Schäden verursachen. Stadtsprecherin Kerstin Stein-Schmidt rät, Müll ordentlich zu entsorgen und mögliche Nistplätze zu beseitigen. Bei geschlossenen Fallen und Giftköderboxen ist Vorsicht geboten, im Zweifel sollte ein Schädlingsbekämpfer kontaktiert werden. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2024 08:30 Uhr

Stau nach Lkw-Unfall auf A24 zwischen Talkau und Schwarzenbek

Auf der A24 im Kreis Herzogtum Lauenburg hat es am Mittwochmorgen einen Lkw-Unfall gegeben. Laut Polizei ist der Lastwagen in Richtung Hamburg zwischen Talkau und Schwarzenbek-Grande gegen die Mittelleitplanke gefahren. Er kam erst nach mehr als 150 Metern zum Stehen. Offenbar wurde der Tank bei dem Unfall beschädigt, es lief Diesel aus. Verletzt wurde niemand. In Folge des Unfalls staute sich der Verkehr auf fünf Kilometern Länge. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2024 08:30 Uhr

