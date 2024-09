Stand: 30.09.2024 08:46 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Frauenleiche bei Büchen: Haftbefehl gegen Ehemann erlassen

Im Zuge der Ermittlungen um die getötete Frau bei Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat die Polizei den 59-Jährigen Ehemann festgenommen. Er hatte sich am Sonnabendmorgen der Polizei gestellt und gesagt, dass er seine Frau getötet habe. Die Ermittler fanden daraufhin eine Leiche am Waldrand zwischen den Gemeinden Witzeeze und Büchen. Bisher spricht laut Polizei Vieles dafür, dass es sich tatsächlich um die 55-Jährige getrennt lebende Ehefrau des Verhafteten handelt. Polizeisprecher Ulli Fritz Gerlach sagte: "Nach aktuellen Erkenntnissen deuten Verletzungen darauf hin, dass die Frau möglicherweise durch eine Schussabgabe mittels einer Waffe getötet worden sein könnte." Der Tatverdächtige ist Sonntag dem Haftrichter vorgeführt worden und sitzt in Untersuchungshaft. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2024 08:30 Uhr

Neue Seebrücke in Haffkrug eröffnet

Nach eineinhalb Jahren Bauzeit ist am Wochenende die neue Seebrücke in Haffkrug (Kreis Ostholstein) mit einem großen Familienfest eröffnet worden. Insgesamt fast 19 Millionen Euro kostet das 220 Meter lange Bauwerk. 85 Prozent hat das Land übernommen. Das sei teuer, aber wichtig für die Attraktivität des Urlaubsortes, meint Tourismusminister Claus Ruhe Madsen (CDU): "Es ist wichtig, dass wir in Schleswig-Holstein nach wie vor in touristische Infrastruktur investieren, damit Menschen, die hierherkommen, einmalige Erlebnisse haben und Bilder machen. Aber es ist auch für die Bürgerinnen und Bürger von hier, damit sie Freude haben, auf so eine Seebrücke zu gehen." | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2024 08:30 Uhr

Bilanz: Lübecker Frauenbüro will mehr Frauen für Kommunalpolitik

Vor zwei Jahren hat das Lübecker Frauenbüro eine Initiative gestartet, um mehr Frauen für die Kommunalpolitik zu interessieren. Heute nun wird das Projekt offiziell beendet und im Lübecker Übergangshaus bilanziert. Außerdem möchte das Frauenbüro einen neuen Aktionsplan für die Gleichstellung der Geschlechter auf den Weg bringen. Alle Interessierten sind eingeladen. Los geht es um 16 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2024 08:30 Uhr

