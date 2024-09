Stand: 04.09.2024 08:29 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

IG Bau Holstein fordert höhere Löhne für Reinigungskräfte

Die IG Bau Holstein fordert eine Lohnerhöhung von 3 Euro pro Stunde für Reinigungskräfte, die Büros, Schulen, Arztpraxen und Seniorenheime sauber halten. Der Mindestlohn in der Branche würde damit auf 16,50 Euro pro Stunde steigen. Allein in Lübeck arbeiten über 4.500 Menschen in der Gebäudereinigung. Die Gewerkschaft betont, dass diese harte Arbeit endlich angemessen entlohnt werden müsse. Die Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft und der Arbeitgeberseite gehen kommende Woche in die zweite Runde. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2024 08:30 Uhr

Mutmaßlicher Einbrecher in Eutin festgenommen

In Eutin (Kreis Ostholstein) hat die Polizei einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Der 63-jährige Mann soll am Montagvormittag in ein Einfamilienhaus in der Plöner Straße eingebrochen sein. Er wurde vom Vermieter überrascht, der das Haus überprüfen wollte. Der Täter bedrohte den Vermieter mit einer Schreckschusswaffe und flüchtete. Eine Zeugin alarmierte die Polizei, die den Mann in einem Hinterhof entdeckte und festnahm. Der Verdächtige aus dem Kreis Pinneberg sitzt nun in Untersuchungshaft, die Ermittler prüfen Verbindungen zu weiteren Taten. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2024 08:30 Uhr

Luxus-Mercedes in Kuddewörde gestohlen

In Kuddewörde im Kreis Herzogtum Lauenburg ist ein grauer Mercedes AMG mit Oldesloer Kennzeichen gestohlen worden. Der Wagen im Wert von rund 210.000 Euro wurde offenbar in der Nacht von Sonntag auf Montag entwendet. Laut Polizei drangen die bislang unbekannten Täter gewaltsam in ein ehemaliges Gutshaus ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen den Fahrzeugschlüssel. Mit diesem entwendeten sie den vor dem Haus parkenden Mercedes. Von den Dieben fehlt jede Spur. Die Polizei sucht nach Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2024 08:30 Uhr

