Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Sperrung der B207 auf Fehmarn

Die B207 zwischen Burg und Puttgarden auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) wird auch noch in der kommenden Nacht komplett gesperrt. Das teilte die Projektmanagementgesellschaft DEGES mit. Bei den Arbeiten zur festen Fehmarnbeltquerung waren die Baufirmen auf riesige Findlinge im Boden gestoßen, die mit einem großen Kran herausgeholt werden müssen. Damit niemand gefährdet wird, soll zwischen 20.15 Uhr und 6.15 Uhr morgens gesperrt werden. Der Verkehr wird entsprechend umgeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.24 08:30 Uhr

Schleswig-Holstein Musikfestival zieht positive Bilanz

In Lübeck ist am Sonntag das Schleswig-Holstein Musikfestival offiziell beendet worden. Die Musik- und Kongresshalle war ausverkauft. Mit einer Platzauslastung von 95 Prozent war das Festival nach Angaben des Veranstalters in diesem Jahr enorm erfolgreich. Im kommenden Jahr soll Istanbul Städteschwerpunkt werden. "Istanbul ist eine Stadt, die als Konstantinopel das Zentrum des Römischen Reiches war und dann das Zentrum des Osmanischen Reiches. Das heißt, es gibt nicht eine Kultur, sondern eine Vielfalt von Kulturen", erklärt Festivalintendant Christian Kuhnt. Wer nach der Saxophonistin Asya Fateyeva im kommenden Jahr Porträtkünstler wird, soll bei der Festival-Programmvorstellung im kommenden Februar verraten werden. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.24 08:30 Uhr

Besucherrekord beim Beachvolleyballfest in Timmendorfer Strand

Mit Besucherrekorden ist das Beachvolleyballfest in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) Sonntag beendet worden. Die Deutsche Meisterschaft an der Seebrücke gewannen bei den Frauen Svenja Müller und Cinja Tillmann, bei den Männer siegten Nils Ehlers und Clemens Wickler. Besonders gefeiert wurde die Silbermedalliengewinnerin: Laura Ludwig hat in Timmendorfer Strand ihre langjährige Beachvolleyballkarriere beendet und wurde mit Sprechgesängen und Applaus aus der Arena verabschiedet. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.24 08:30 Uhr

