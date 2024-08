Stand: 30.08.2024 08:37 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

UKSH-Chef Jens Scholz erhält hohen ukrainischen Orden

Für sein Engagement in der Aktion "UKSH hilft Ukraine" wird der Chef des Universitätsklinikums, Jens Scholz, mit dem "Orden des Heiligen Panteleimon" ausgezeichnet, einer der höchsten Ehrungen im ukrainischen Gesundheitswesen. Die Verleihung findet am Freitag in Lübeck statt. Das UKSH hat bisher 30 Lastwagen mit medizinischen Hilfsgütern und Medikamenten in die Ukraine geschickt. Zudem wurden mehr als 7.500 ukrainische Geflüchtete und Kriegsverletzte am UKSH versorgt. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.24 08:30 Uhr

Vollsperrungen der B207 auf Fehmarn wegen Findlingen

Auf Fehmarn sorgen große Findlinge in sechs Metern Tiefe für nächtliche Vollsperrungen der B207. Zwischen Burg und Puttgarden (Kreis Ostholstein) haben Baufirmen die Steine bei den Arbeiten für die Fehmarnbeltquerung entdeckt. Die Findlinge müssen nun laut der Projektmanagementgesellschaft DEGES geborgen werden, da sie den Fortschritt der Bauarbeiten behindern. Sprecher Ulf Evert erklärte, dass ein großes Loch gegraben werde, um die Steine mit schwerer Krantechnik zu bergen. Die B207 wird dafür am Sonnabend, Sonntag und Montag jeweils von 20.15 Uhr bis 6.15 Uhr gesperrt. Umleitungen sind eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.24 08:30 Uhr

20-Jähriger stirbt nach Sturz in die Elbe bei Geesthacht

Der Rettungsdienst der Feuerwehr und die DLRG sind am Donnerstagabend zu einem Sucheinsatz an der Elbe in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ausgerückt. Ein 20-Jähriger war bei einer Feier mit Freunden von einem Steg ins Wasser gefallen und schnell untergegangen. Rettungstaucher fanden ihn nach einer Stunde und brachten ihn in eine Spezialklinik. Dort verstarb der 20-Jährige. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.24 08:30 Uhr

Feuerwerk "Ostsee in Flammen" Freitagabend in Grömitz

Am Freitagabend erleuchtet das Feuerwerk "Ostsee in Flammen" den Himmel über Grömitz (Kreis Ostholstein). Ab 22.45 Uhr wird das Spektakel über dem Meer zu sehen sein. Bereits ab 14.30 Uhr startet an Land das Programm, das den Tag begleitet. Der NDR ist ebenfalls vor Ort: Von 16 bis 20 Uhr steht der DialogBus an der Promenade direkt am Strand für Gespräche bereit. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.24 08:30 Uhr

