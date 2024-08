Stand: 28.08.2024 08:25 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Polizei Lübeck sucht Fahrradfahrer nach Angriff auf Autofahrer

Die Polizei in Lübeck sucht einen Fahrradfahrer, der am späten Montagabend einen Autofahrer verfolgt und dessen Fahrzeug beschädigt haben soll. Die beiden waren im Bereich des ZOB beinahe zusammengestoßen, woraufhin der Radfahrer die Verfolgung aufnahm. Auf dem Parkplatz der Musik- und Kongresshalle soll der Verfolger dann mehrfach mit einem spitzen Gegenstand auf die Motorhaube eingeschlagen und die Heckscheibe zerschlagen haben. Der Verdächtige wird als etwa 35 Jahre alter Mann, mit schwarzem Haar, Vollbart und dunkler Kleidung beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei entgegen. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2024 08:30 Uhr

Erneut Mülltonnenbrand in Neustadt – Ermittlungen laufen

In Neustadt (Kreis Ostholstein) haben in der Nacht auf Mittwoch erneut Mülltonnen gebrannt. Das Feuer, das in einem kleinen Unterstand ausbrach, beschädigte auch zwei danebenstehende Autos. Verletzt wurde niemand. Es ist bereits die dritte Nacht in Folge, in der die Feuerwehr zu einem Mülltonnenbrand ausrücken musste. Ob die Brände zusammenhängen und wer dahintersteckt, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2024 08:30 Uhr

Motorradfahrerin stirbt bei Unfall auf der B76

Auf der B76 zwischen Eutin und Süsel im Kreis Ostholstein ist es Dienstagnachmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Eine Motorradfahrerin kollidierte offenbar mit einem PKW und erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen. Die Polizei ermittelt derzeit, wie es zu dem Zusammenstoß kam. Die B76 war aufgrund der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis in den Abend für mehrere Stunden gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.08.2024 | 08:30 Uhr