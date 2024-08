Stand: 27.08.2024 08:26 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Lübeck: Museen geben Herkunftsländern menschliche Überreste zurück

Die Museen in Lübeck haben damit begonnen, sterbliche Überreste aus der Kolonialzeit an ihre Herkunftsländer zurückzugeben - zum ersten Mal. Am Montag übernahm laut Stadt der peruanische Botschafter die Überreste eines indigenen Kleinkindes, die 1899 über den Berliner Kunsthandel nach Lübeck gelangt waren. Nach Angaben der Stadt befinden sich noch Überreste von 26 Menschen in der Sammlung. Die Rückgabe ist Teil einer umfassenden Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit. | NDR Schleswig-Holstein 27.08.2024 08:30 Uhr

Nächtliche Sperrungen auf der B207 wegen Bauarbeiten

Am Wochenende wird die B207 zwischen Burg und Puttgarden auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) nachts vollständig gesperrt. Grund sind Bauarbeiten im Rahmen der Fehmarnbeltquerung, bei denen große Findlinge aus dem Boden entfernt werden müssen, wie die Projektmanagementgesellschaft DEGES mitteilte. Die Sperrungen erfolgen von Sonnabend bis Montag, jeweils von 20.15 Uhr bis 6.15 Uhr, nach Abfahrt der Abendfähre. Der Verkehr wird währenddessen über das Industriegebiet und die K49 umgeleitet. In Richtung Süden erfolgt die Umleitung über Puttgarden, Petersdorf und Avendorf. | NDR Schleswig-Holstein 27.08.2024 08:30 Uhr

Reetdach in Scharbeutz angezündet? Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zu Dienstag hat das Reetdach eines Restaurants an der Scharbeutzer Strandpromenade im Kreis Ostholstein gebrannt. Die Kriminalpolizei geht nach ersten Ermittlungen von Brandstiftung aus. Ein aufmerksamer Zeuge entdeckte gegen ein Uhr nachts die Flammen und verhinderte möglicherweise einen Großbrand. Der 55-Jährige versuchte zusammen mit zwei Helfern, das Feuer mit einem Feuerlöscher einzudämmen. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich vollständig löschen. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. | NDR Schleswig-Holstein 27.08.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.08.2024 | 08:30 Uhr