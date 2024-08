Stand: 22.08.2024 09:19 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Weniger Übernachtungsgäste in Lübeck

In Lübecker Hotels und Ferienwohnungen haben in diesem Juni nicht so viele Urlauber eingecheckt wie noch im Juni vergangenen Jahres. Nach Angaben des Statistikamtes Nord ist die Zahl der Übernachtungsgäste in der Hansestadt um acht Prozent zurückgegangen. Ein Grund dafür könnte der späte Ferienbeginn im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen sein, sagen die Statistiker. In Ostholstein und im Lauenburgischen hatten Hotels, Pensionen und Campingplätze dagegen nicht so sehr damit zu kämpfen: Hier ist die Zahl der Übernachtungsgäste nahezu unverändert geblieben. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2024 08:30 Uhr

Bahnstrecke Lübeck-Hamburg wieder frei

Nachdem ein umgestürzter Baum den Schienenverkehr zwischen Lübeck und Reinfeld (Kreis Stormarn) ausgebremst hat, rollen die Züge wieder. Der Baum war Mittwochnachmittag bei stürmischem Wetter auf eine Oberleitung gekippt und hatte nach Angaben der Bundespolizei einen Stromausfall ausgelöst. Ein Regionalexpress blieb stehen. Mehrere hundert Fahrgäste mussten den Zug mit Hilfe der Feuerwehr an einem Bahnübergang verlassen. Am Abend wurde die Strecke wieder freigegeben. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2024 08:30 Uhr

Fußballer spielen tausende Euro für den guten Zweck ein

Bei einem Freundschaftsspiel zwischen dem VfB Lübeck und dem Hamburger SV sind nach Angaben der Vereine knapp 12.700 Euro für die Tafeln im Land zusammengekommen. Die Summe stammt zum Teil aus den Ticket-Einnahmen sowie aus dem Verkauf von Fanschals. Laut Tafelstiftung Schleswig-Holstein soll das Geld zum Beispiel in Hygieneschulungen und Fahrtrainings für die ehrenamtlichen Helfer fließen. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2024 08:30 Uhr

A226: Wanderbaustelle und Sperrungen

Autofahrer auf der A226 sollten mehr Zeit einplanen, da die Autobahn seit Mittwoch neue Markierungen erhält. Die Arbeiten betreffen laut Autobahn GmbH beide Richtungen zwischen Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) und Lübeck-Siems und dauern voraussichtlich bis Mitte kommender Woche. Täglich zwischen 9 und 16 Uhr wird es demnach eine Wanderbaustelle geben. Der Verkehr wird dann einspurig vorbeigeleitet. Kurzzeitig kann auch die Auf- und Abfahrt Lübeck-Dänischburg am Einkaufszentrum gesperrt werden. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2024 08:30 Uhr

