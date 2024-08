Stand: 21.08.2024 08:52 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Günther besucht von Hochwasser bedrohte Kommunen in SH

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) startet am Mittwoch seine Sommerreise durch Schleswig-Holstein. Im Mittelpunkt stehen die Folgen der Sturmflut im vergangenen Herbst. Günther besucht dabei das Helmholtz-Zentrum in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg), wo er mit Wissenschaftlern über die Themen Sturmfluten und Klimawandel spricht. In Vorträgen und Gesprächen soll erörtert werden, welchen Beitrag die Wissenschaft zur Bewältigung dieser Herausforderungen leisten kann. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2024 08:30 Uhr

A226: Wanderbaustelle und Sperrungen

Autofahrer auf der A226 sollten mehr Zeit einplanen, da die Autobahn ab Mittwoch neue Markierungen erhält. Die Arbeiten betreffen beide Richtungen zwischen Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) und Lübeck-Siems und dauern voraussichtlich eine Woche. Täglich zwischen 9 und 16 Uhr wird es eine Wanderbaustelle geben, der Verkehr wird dann einspurig vorbeigeleitet. Kurzzeitig kann auch die Auf- und Abfahrt Lübeck-Dänischburg am Einkaufszentrum gesperrt werden. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2024 08:30 Uhr

Wohnungsnot: Mieterverein kritisiert Eigenbedarfskündigungen

In Ostholstein, im Herzogtum-Lauenburg und Lübeck bleibt Wohnraum knapp. Laut dem Mieterverein Lübeck melden Vermieter immer häufiger Eigenbedarf an und kündigen ihren Mietern. Die Vorsitzende betont, dass dies ein Zeichen für den angespannten Wohnungsmarkt sei. Besonders problematisch sei das fehlende Verständnis der Vermieter, dass Mieter nicht sofort ausziehen können. Ob die Wohnungen tatsächlich selbst genutzt oder nach Renovierung teurer vermietet werden, wird nicht erfasst. Der Mieterverein fordert verstärkt staatlichen Wohnungsbau. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2024 08:30 Uhr

Weiche Flensburg schlägt Absteiger VfB Lübeck

Der VfB Lübeck hat in der Fußballregionalliga Nord das Schleswig-Holstein-Duell gegen Weiche Flensburg mit 1:2 verloren. Die Lübecker mussten sich am Dienstag zu Hause geschlagen geben, was ihre erste Niederlage in der noch jungen Saison bedeutet. Flensburg übernimmt mit diesem Sieg vorerst die Tabellenspitze, während der VfB Lübeck auf Rang 5 bleibt. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2024 08:30 Uhr

