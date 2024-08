Stand: 07.08.2024 08:33 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Gemeinde Kastorf will 24-Stunden-Markt-Treff einrichten

Die Gemeinde Kastorf in der Nähe von Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) will das Leben auf dem Land für Jung und Alt attraktiver machen. Deshalb soll in dem Ort ein zentraler Treffpunkt mit einen kleinen Supermarkt gebaut werden. Nach Angaben des Bürgermeisters soll dieser digitalisierte Markt-Treff 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche geöffnet sein. Er soll ohne Mitarbeiter funktionieren. Das Land fördert das Vorhaben mit 1,5 Millionen Euro. Der Bau soll noch in diesem Jahr starten. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2024 08:30

Rechtsextreme Band aus Lauenburg vor Gericht

Ein Mann aus Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) und vier weitere Männer müssen sich seit Dienstag in Lüneburg vor Gericht verantworten. Zusammen mit dem Hauptangeklagten aus Lüneburg soll die Gruppe Musik mit rassistischen, nationalistischen und rechtsextremen Inhalten verbreitet haben. Die zuständige Staatsanwältin spricht von zutiefst menschenverachtenden Texten. Angeklagt sind die fünf Männer wegen Bildung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und wegen zahlreicher Fälle der Volksverhetzung. Ihnen drohen bis zu fünf Jahre Haft. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2024 08:30

Ermittlungen nach Einsturz des Supermarktdaches in Ratzeburg

In Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) gehen die Ermittlungen zum Einsturz des Daches eines Supermarktes weiter. Heute kommt laut Polizei der beauftragte Gutachter erneut, um sich die Ruine jetzt auch von oben anzuschauen. Um das möglich zu machen, wird auch die Feuerwehr vor Ort sein. Das Ergebnis des Gutachters wird dann in einigen Wochen erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2024 08:30

