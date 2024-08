Stand: 02.08.2024 08:57 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Unbekannte sprühen Pfefferspray in Lübecker Bekleidungsladen

Auf der Altstadtinsel in Lübeck haben sich Kundinnen und Kunden eines Bekleidungsgeschäftes über plötzlich tränende Augen und gereizte Atemwege beschwert. Nach Angaben der Polizei haben Bilder einer Überwachungskamera gezeigt, dass drei Männer unbemerkt Pfefferspray im Laden gesprüht haben. Das Gebäude wurde zunächst geräumt, um Schlimmeres zu verhindern, und weil die Ursache noch nicht feststand. Nach einiger Zeit hat die Feuerwehr den Laden wieder frei gegeben. Warum die Männer mit Pfefferspray um sich gesprüht haben, ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2024 08:30 Uhr

Schwerer Unfall mit vier Autos bei Geesthacht

Auf der Landstraße zwischen Worth und Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg hat es in der Nacht zu Freitag einen schweren Unfall mit vier Autos gegeben. Nach Angaben der Polizei musste der betrunkene Unfallverursacher schwer verletzt aus seinem Auto geschnitten werden, er wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. In einer Linkskurve wollte der Mann zwei Autos überholen, dabei rammte er beide und stieß dann noch mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Niemand der anderen Insassen wurde verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2024 08:30 Uhr

Gewalt gegen zwei Polizistinnen in Scharbeutz und auf Fehmarn

Immer häufiger werden Polizisten im Einsatz angegriffen. Im Kreis Ostholstein sind gleich zwei Fälle innerhalb weniger Tage bekannt geworden. Zwei Polizistinnen wurden verletzt. Eine Polizistin in Scharbeutz musste am Mittwochabend ins Krankenhaus. Die Polizei war nach eigenen Angaben zu einer betrunkenen Frau auf einem Wohnmobilstellplatz gerufen worden. Die 33-Jährige trat der Polizistin ins Gesicht. Auch auf Fehmarn ist eine Polizistin im Einsatz so heftig angegriffen worden, dass sie ins Krankenhaus musste. Auf einem Campingplatz hatten sich eine Frau und ihre 15 Jahre alte Tochter gestritten. Als die Beamten versuchten, sie voneinander zu trennen, trat die Jugendliche der Polizistin mit beiden Füßen gegen den Kopf. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2024 08:30 Uhr

1.500 Teilnehmende beim internationalen Boule-Turnier in Travemünde

In Travemünde (Lübeck) startet heute rund um den Brügmanngarten das 32. Internationale Holstentorturnier, das größte Boule-Turnier in Deutschland. Am Sonnabend und Sonntag nehmen 512 Teams teil, das heißt zeitgleich spielen rund 1.500 Teilnehmende. Erwartet werden Teams unter anderem aus Frankreich, Norwegen, den USA und Mexiko. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2024 08:30 Uhr

Busfahren in Heiligenhafen ab jetzt kostenlos

In Heiligenhafen im Kreis Ostholstein ist der Busverkehr seit Donnerstag für alle kostenlos. Laut Bürgermeister soll das Projekt mehr Menschen dazu bewegen, auf den ÖPNV umzusteigen. 20.000 bis 25.000 Euro pro Jahr investiert Heiligenhafen dafür. Das Geld kommt aus der Stadtkasse. Das Angebot wurde am ersten Tag gut angenommen. Zahlen gibt es aber noch keine. Die Kassen der Busse sollen jetzt entsprechend umgerüstet werden, damit die Busfahrer einen sogenannten "Nullbon" eingeben können und überprüft werden kann, wie viele Menschen mitfahren. Ende nächsten Jahres will die Stadt nämlich ein Fazit ziehen und prüfen, ob es gelungen ist, die Busse stärker auszulasten. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2024 17:00 Uhr

