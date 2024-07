Stand: 11.07.2024 08:20 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Kreis Herzogtum Lauenburg: Zum zweiten Mal Lämmer gestohlen worden

Im Kreis Herzogtum Lauenburg sind zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit Lämmer gestohlen worden. Betroffen ist dieses Mal eine Koppel im Bälauer Weg im Pantener Ortsteil Mannhagen. Unbekannte haben von der Koppel acht Tiere mitgenommen. Laut Polizei müssen die Lämmer zwischen vergangenen Donnerstag und Samstag gestohlen worden sein. Die Ermittler suchen jetzt Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben. Erst im Mai waren ganz in der Nähe in Nusse zehn Lämmer verschwunden. Kurze Zeit später waren auf einem Feld zwischen Kühsen und Nusse diverse Schlachtabfälle gefunden worden. Laut Polizei ist noch unklar, ob es einen Zusammenhang gibt. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2024 08:30 Uhr

Deutsch-Lettisches Hafenforum startete in Riga

In Riga startet heute das zweite Deutsch-Lettische Hafenforum. Mit dabei sind auch Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) und 30 weitere deutsche Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Hafenwirtschaft und Logistik. Vor allem die Häfen in Lübeck und Hamburg wollen die Zusammenarbeit mit Lettland vertiefen. Laut Lübecker Hafengesellschaft hat sich der baltische Staat nach dem russischen Angriff auf die Ukraine zu einer der wichtigsten Drehscheiben im Ostseeraum entwickelt. Es geht aber auch um Projekte, um CO2 in den Logistikketten einzusparen, kündigte Lübecks Bürgermeister Lindenau an. Das Treffen dauert drei Tage. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2024 08:30 Uhr

Ratzeburg: Kleinkunstfest "Ahoi" startet zum ersten Mal

In Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) laufen die letzten Vorbereitungen für das Kleinkunstfest "Ahoi". Der Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg hat die Veranstaltung ins Leben gerufen. Ziel sei es, ein barrierefreies und ökofaires Programm zu bieten, teilt der Kirchenkreis mit. Geboten werden Kleinkunst wie Getöpfertes oder Bilder, Musik oder auch ein Improvisationstheater. Außerdem werden Stelzenläufer in ganz Ratzeburg unterwegs sein und es gibt kirchliche Angebote wie zum Beispiel einen "Segen to go". Das Kleinkunstfest "Ahoi" in Ratzeburg findet am kommenden Samstag um 13 Uhr zum ersten Mal statt. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2024 08:30 Uhr

Erneut Kokain in Heiligenhafen gefunden

Am Ostseestrand in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) sind schon wieder Pakete mit Kokain entdeckt worden. Das teilte der Zoll am Mittwoch mit. Die Ermittler versuchen jetzt unter anderem herauszufinden, von welchem Schiff aus die Pakete über Bord gegangen sein könnten. Bereits vor einer Woche hatte ein Spaziergänger an dem Strand in Heiligenhafen rund 20 Kilogramm Kokain gefunden. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2024 06:30 Uhr

