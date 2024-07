Stand: 10.07.2024 09:40 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Optimismus für den A20-Ausbau bei Bad Segeberg

Die Industrie- und Handelskammer zu Lübeck ist optimistisch hinsichtlich des Ausbaus der A20 bei Bad Segeberg. Ein jüngstes Bekenntnis aus Berlin betonte, dass die Autobahn so schnell wie möglich ausgebaut werden soll. Bundesverkehrsminister Volker Wissing erklärte, dass mit Hochdruck daran gearbeitet werde, Baurecht zu erhalten. Für die regionale Wirtschaft und Pendler ist dies ein positives Signal, sagte der Lübecker IHK-Präses Hagen Goldbeck. Umweltschützer von Greenpeace sind jedoch gegen den Ausbau und fordern stattdessen die Sanierung bestehender Straßen und den konsequenten Ausbau des Bahnverkehrs im Norden. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2024 08:30 Uhr

Einbruch in Büchen vereitelt: Familienhund schlägt Alarm

In Büchen (Herzogtum Lauenburg) haben Unbekannte am Freitagnachmittag versucht, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Liperiring" einzubrechen. Laut Polizei machten die Eindringlinge jedoch die Rechnung ohne den Familienhund. Dieser bemerkte die Täter zuerst, dann der Bewohner. Zwei Personen rannten daraufhin weg. Kurze Zeit später entfernte sich aus der näheren Umgebung ein verdächtiger weißer Transporter mit der Aufschrift "Spedition". Die Polizei sucht weiter nach Hinweisen und Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2024 08:30 Uhr

Schwarzer Rauch über der A1

Über die A1 ist am Dienstagabend schwarzer Rauch gezogen. Auf einem Feld bei Merkendorf im Kreis Ostholstein waren dutzende Rundballen in Brand geraten. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Warum das Feuer ausgebrochen war, ist noch unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2024 08:30 Uhr

