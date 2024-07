Stand: 04.07.2024 09:13 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Feuerwehreinsätze in Psychiatrie in Heiligenhafen

In Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) musste die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag zweimal ausrücken. In der Ameos-Klinik brannte laut Rettungsleitstelle gegen 23.30 Uhr erst ein Duschvorhang. Zweieinhalb Stunden später stand in dem psychiatrischen Krankenhaus dann ein Mülleimer in Flammen. In beiden Fällen konnte das Feuer schnell gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Wer die Brände gelegt hat, muss laut Polizei noch ermittelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2024 08:30 Uhr

Geld vom Bund für Sanierung der Sporthalle Bad Schwartau

Der Bund gibt rund 1,9 Millionen Euro für die Sanierung der Ludwig-Jahn-Halle in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) frei. Das haben die Ostholsteiner Bundestagsabgeordneten Bettina Hagedorn (SPD) und Ingo Gädechens (CDU) mitgeteilt. Für insgesamt 4,2 Millionen Euro soll die Sporthalle energetisch saniert und barrierefrei umgebaut werden. Dazu sollen die Technik und Entwässerung erneuert werden. Die Stadtvertreter hatten nicht mehr mit der Förderung gerechnet. Bad Schwartaus Bürgermeisterin Katrin Engeln (Grüne) freut sich, dass der Bund die Hälfte der Sanierungskosten übernimmt. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2024 08:30 Uhr

Bundeshaushalt: Förderungen für Meeresschutz

Insgesamt 484 Millionen Euro hat der Haushaltsausschuss des Bundestags für Meeresschutzmaßnahmen bewilligt. Damit sollen unter anderem Riffe, Seegras- und Salzwiesen wiederhergestellt werden, sagt der Lübecker Bundestagsabgeordnete Bruno Hönel (Grüne). Das Geld soll auch den Ostsee-Fischern zugutekommen, es wird laut Hönel für Krisenbeihilfen genutzt und in die Entwicklung umweltschonender Fangmethoden gesteckt. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2024 08:30 Uhr

Freilaufende Bartagame: Halter gesucht

Die Lübecker Polizei sucht nach dem Halter einer Bartagame, einer ursprünglich aus Australien stammenden Echse. Das herrenlose Tier wurde vergangenen Samstag im Lübecker Stadtteil St. Gertrud gefunden und in ein Tierheim gebracht. Wem die Bartagame entlaufen ist oder wer Hinweise auf den möglichen Halter geben kann, soll sich bei der Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2024 08:30 Uhr

Long-Covid: UKSH erhält drei Millionen Euro für Projekte

Um die Diagnose und Behandlung von Long-Covid-Erkrankten zu fördern, werden mehrere Projekte in Kiel und Lübeck finanziell unterstützt. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat am Donnerstag Förderbescheide in Höhe von gut drei Millionen Euro an das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) übergeben. Damit sollen Ambulanzen an den Standorten Kiel und Lübeck aufgebaut, die Forschung ausgebaut und die Versorgung von Long- und Post-Covid-Patienten verbessert werden. In Schleswig-Holstein wurde laut einem Bericht der Landesregierung bei mehreren Tausend Menschen Post-Covid diagnostiziert. Sie leiden auch längere Zeit nach einer Corona-Infektion an Nachwirkungen wie Muskel-, Gelenk- oder Kopfschmerzen, massiven Schlafstörungen, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2024 08:30 Uhr

