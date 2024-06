Stand: 27.06.2024 09:22 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

B207 nach Unfall zwischen Mölln und Ratzeburg: Sperrung aufgehoben

Auf der B207 zwischen Mölln und Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist am Donnerstagmorgen ein Lkw von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Bundesstraße war in den Morgenstunden mehrere Stunden voll gesperrt. Der 48-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall im Lastwagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Warum der Lkw-Fahrer gegen den Baum fuhr, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2024 08:30 Uhr

Fehmarnsundtunnel soll laut Bahn 2029 fertig werden

Vertreter des Landes Schleswig-Holstein, der Deutschen Bahn, der Infrastrukturgesellschaft DEGES und Verantwortliche aus der Region haben sich am Mittwoch in Großenbrode (Kreis Ostholstein) getroffen, um über den Zeitplan des Fehmarnsundtunnel-Baus zu sprechen. Die Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn, Ute Plambeck, sagte, dass 2026 die Hochphase des Baus starte. 2029 solle der Tunnel durch den Fehmarnsund fertig werden, zeitgleich mit dem neuen Ostseetunnel nach Dänemark. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2024 08:30 Uhr

Gebürtige Lübeckerin wird Chefin der Landespolizei

Heute tritt die gebürtige Lübeckerin Maren Freyher offiziell den Job der Landespolizeidirektorin an. Ihr Vorgänger Michael Wilksen geht in den Ruhestand. Maren Freyher ist die erste Frau in Schleswig-Holstein, die das höchste Amt der Landespolizei übernimmt. Zuletzt hatte sie die Abteilung Aus- und Fortbildung der Bereitschaftspolizei in Eutin (Kreis Ostholstein) geleitet. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2024 08:30 Uhr

Handball-Days starten in Lübeck

In Lübeck beginnen am Donnerstag die Handball Days, eines der größten Jugendhandball-Turniere der Welt. Bis Sonntag erwarten die Veranstalter 420 Mannschaften aus 13 Nationen. Das Turnier startet mit dem Grundschul-Cup, die regulären Spiele beginnen am Freitag am Stadion Lohmühle, auf dem Sportplatz Buniamshof sowie in der Hansehalle. Dort trifft beim Nations Cup die deutsche U18-Frauen-Nationalmannschaft auf die Schweiz, Dänemark und Polen. Die U18-Männer spielen gegen die Niederlande und die Färöer-Inseln. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2024 09:00 Uhr

