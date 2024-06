Stand: 25.06.2024 08:39 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Zensus 2024: Wichtige Daten für die finanzielle Zukunft der Kommunen

Heute veröffentlichen die statistischen Ämter des Bundes und der Länder die Ergebnisse des Zensus. Die Volkszählung findet alle zehn Jahre statt und soll verlässliche Bevölkerungs- und Wohnungsdaten liefern. Für Kommunen und Städte ging es dabei auch um viel Geld, denn wie viel sie vom Land bekamen, hing von ihrer Einwohnerzahl ab. Die neuen Daten sind daher entscheidend für die künftige Verteilung von Finanzmitteln. | NDR Schleswig-Holstein 25.06.2024 08:30

Lübeck erhält 100 neue Ladestationen für E-Autos

Die Stadtwerke Lübeck wollen noch in diesem Jahr 100 neue Ladestationen mit insgesamt 200 Ladepunkten für E-Autos errichten. Bereits im Juli sollen die Arbeiten beginnen, teilten die Stadtwerke mit. Die Stadt Lübeck fördert den Ausbau. Im ersten Ausbaupaket wurden an zehn Standorten im Stadtgebiet jeweils bis zu 30 Ladesäulen geplant. ADAC-Sprecher Rainer Pregla hielt diesen Schritt gerade in Lübeck für überfällig und begrüßte die Maßnahmen. Wo genau die Ladestationen entstehen, wollen die Lübecker Stadtwerke auf ihrer Website mitteilen. | NDR Schleswig-Holstein 25.06.2024 08:30

Timmendorfer Strand: Frau wegen versuchten Totschlags festgenommen

Am Wochenende ist in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) ein Beziehungsstreit eskaliert. Laut Polizei hatte eine 45-Jährige ihrem Ex-Freund in einem heftigen Streit mit einem harten Gegenstand gegen den Kopf geschlagen. Als ihre Mutter dazu kam, um zu schlichten, soll auch sie angegriffen worden sein. Die Tochter versuchte die 76-Jährige laut Polizei zu strangulieren. Polizisten konnten sie aufhalten. Die 45-Jährige sitzt jetzt in Untersuchungshaft. | NDR Schleswig-Holstein 25.06.2024 08:30

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

