Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung auf der A20 zwischen Lüdersdorf und Lübeck-Süd stehen kurz vor dem Abschluss. Seit heute fließt der Verkehr Richtung Westen wieder, und die Anschlussstelle Groß Sarau West (Herzogtum Lauenburg) ist geöffnet. In beide Richtungen bleibt nur eine Spur befahrbar. Ab Montag kommt es wegen Rückbauarbeiten zu weiteren Behinderungen. Die Anschlussstelle Groß Sarau Richtung Rostock bleibt bis Freitag gesperrt. Umleitung erfolgt über Lübeck-Süd. Im Stadtgebiet Lübeck ist die Vollsperrung der Schwartauer Allee seit gestern aufgehoben. Ab Montag beginnt der Bauabschnitt von der Triftstraße bis zur Karlstraße, mit je einer Fahrspur pro Richtung.| NDR Schleswig-Holstein 21.06.2024 08:30 Uhr

Schwerer Unfall im Kreis Herzogtum Lauenburg. Auf der Landstraße zwischen Breitenfelde Richtung Borstorf ist ein Motorradfahrer mit seiner Beifahrerin verunglückt. Sie waren in einer Kurve von der Straße abgekommen und in einem Graben gelandet. Beide kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2024 08:30 Uhr

In der Lübecker Innenstadt ist der Urnenfriedhof "Die Eiche" offiziell eröffnet. Die Gründer Michael Angern und Peggy Morenz planten und bauten 10 Jahre lang und investierten mehrere Millionen Euro aus ihrem Privatvermögen. Seit drei Jahren war das Kolumbarium fertiggestellt, durfte jedoch erst jetzt eröffnen, da es Probleme mit behördlichen Auflagen gab. "Wir haben lange unter dem Brandschutz gelitten, aber jetzt sind wir der sicherste Ort, wenn es brennt, in Lübeck," so Angern. Der Friedhof im alten Kornspeicher der Kaufmannsfamilie Mann bietet Platz für 3.400 Urnen. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2024 08:30 Uhr

