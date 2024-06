Stand: 13.06.2024 09:09 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Bezirkskonferenz der IG Metall Küste

In Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) treffen sich heute und am Freitag etwa 250 Vertreter der Metall- und Elektroindustrie aus dem gesamten Norden. Die Gewerkschaft IG Metall Küste will im Maritim Seehotel unter anderem die nächste Tarifrunde vorbereiten, die im Herbst startet. "Wir müssen die Gesellschaft zusammenhalten. Wir brauchen soziale Gerechtigkeit und deshalb kommen wir hier in Timmendorf auch zusammen", erklärt der Bezirksleiter der IG Metall Küste Daniel Friedrich. Jetzt gehe es darum, die Aktivitäten für die nächsten Wochen und Monate zu besprechen. Das sei auch der Grundstein für die Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2024 08:30 Uhr

Treffen der Gesundheitminister in Travemünde geht weiter

Die Gesundheitsministerinnen und -minister der Länder treffen sich auch heute noch in Lübeck-Travemünde, um über wichtige Themen im Gesundheitswesen zu diskutieren. Im Fokus stehen Themen wie die Versorgung mit Arzneimitteln, Problemen in Hausarztpraxen und die umstrittene Krankenhausreform. In der Nähe des Tagungshotels demonstrierten am Mittwochnachmittag rund 250 Ärzte, Pflegerinnen, Sanitäter und Hebammen. Sie kritisierten unter anderem Bundesgesundheitminister Karl Lauterbach (SPD) für seine Krankenhausreform. Auch die Gesundheitsminister der Länder fordern Änderungen an Lauterbachs Plänen, weil sie ein Kliniksterben befürchten - und dadurch eine schlechtere Patientenversorgung. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2024 08:30 Uhr

Polizei nimmt Automatenaufbrecher fest

In der Nacht zu Mittwoch hat die Polizei in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) zwei mutmaßliche Automatenaufbrecher festgenommen. Die beiden Männer sollen sich an einem Zigarettenautomaten in der Fährstraße zu schaffen gemacht haben. Sie wurden dabei von Zeugen beobachtet, die die Polizei alarmierten. Die mutmaßlichen Täter hatten unter anderem Handschuhe und Aufbruchwerkzeuge dabei. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.06.2024 | 08:30 Uhr