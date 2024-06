Stand: 07.06.2024 08:42 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Schweigeminute für getöteten Polizisten auch in Lübeck und Ratzeburg

Nach dem tödlichen Messerangriff auf einen Polizisten in Mannheim ruft die Polizei heute deutschlandweit zu einer Schweigeminute auf. Auch in Lübeck und Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) wollen viele Beamte um genau 11.34 Uhr an ihren toten Kollegen erinnern - das ist der Zeitpunkt, an dem er attackiert wurde. Die Aktion soll den Angehörigen Zuspruch senden und zeigen, dass man Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten niemals tolerieren werde, betont die Gewerkschaft der Polizei in Schleswig-Holstein. Schweigen wollen die Beamten nicht nur in den Dienststellen, sondern auch öffentlich, zum Beispiel vor dem Lübecker Behördenhochhaus und am Direktionsstandort Ratzeburg. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.24 08:30 Uhr

Bauarbeiten auf der A1

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen von heute an mit Einschränkungen auf der A1 im Kreis Ostholstein rechnen. Laut Autobahn GmbH sind die Auf- und Abfahrten Gremersdorf, Jahnshof, Oldenburg-Nord und Oldenburg-Mitte gesperrt. Auf dem Abschnitt wird die Fahrbahn erneuert. Umleitungen sind ausgeschildert. Auf der Autobahn selbst ist dann in beiden Richtungen eine Fahrspur frei. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2024 08:30 Uhr

HanseKulturFestival in Lübeck startet

Lübeck feiert von heute an bis Sonntag das HanseKulturfestival. In diesem Jahr ist der Schauplatz des Festivals das Gründungsviertel auf der Altstadtinsel. Christian Martin Lukas, Geschäftsführer vom Lübeck Travemünde Marketing, freut sich auf die vielen Standorte: "Das Festival wird umrahmt von der Untertrave, bis hin zur Beckergrube, dem Theater, der Breiten Straße, bis rüber auf den Markt, zur Holstenstraße. Auch am Drehbrückenplatz gibt es eine Bühne." Das HanseKulturFestival geht bis Sonntag 18 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2024 08:30 Uhr

Schwerer Motorradunfall im Gewerbegebiet in Lübeck

In einem Gewerbegebiet in Lübeck ist am Donnerstagabend ein Motorradfahrer verunglückt. Nach Angaben der Leitstelle wollte er zwei hintereinander fahrende Autos überholen. Der vordere Wagen bog allerdings links ab, der Motorradfahrer stürzte und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Laut Leitstelle laufen die Ermittlungen. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2024 06:30 Uhr

