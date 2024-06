Stand: 04.06.2024 09:11 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Bundesweit erstmalig am Lübecker UKSH: OP-Roboter entfernt Teil einer Niere

Am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in Lübeck ist am Montag zum ersten Mal in Deutschland ein Teil einer Niere mit einem OP-Roboter entfernt worden. Wie das UKSH mitteilte, wurde ein 67 Jahre alter, tumorerkrankter Patient operiert. Der Eingriff sei ohne Komplikationen verlaufen, dem Patienten gehe es gut, hieß es. Interessierte haben am Mittwoch im Campus Lübeck neben dem Patienteneingang zur Notaufnahme zwischen 13 und 17 Uhr die Möglichkeit, Einblicke in simulierte Operationen zu bekommen. Expertinnen und Experten des UKSH stehen für Fragen und Gespräche zur Verfügung. | NDR Schleswig-Holstein 04.06.2024 08:30 Uhr

Altbundespräsident Gauck hat Demokratie-Preis in Lübeck verliehen

Im Lübecker Rathaus hat Altbundespräsident Joachim Gauck (SPD) am Montag Preise für den Wettbewerb "Demokratie bewahren und entwickeln" verliehen. Die Dräger-Stiftung lobte den Wettbewerb zu ihrem 50-jährigen Jubiläum aus. Insgesamt wurden Fördergelder in Höhe von 250.000 Euro ausgeschüttet. Das Geld geht an Vereine, Organisationen und Institutionen aus Lübeck und Umgebung. Knapp 50.000 Euro bekommt der Lübecker Verein Exeo, der ein Demokratieprojekt für Schulklassen initiieren will. 25.000 Euro gehen an die Gemeindediakonie Lübeck für ihr Projekt "Sprachpatenschaften", bei dem Muttersprachler ehrenamtlich Migranten darin unterstützen, Deutsch zu lernen. | NDR Schleswig-Holstein 04.06.2024 08:30 Uhr

Nach Messerattacke: Sicherheitsdienst bewacht Schule in Geesthacht

Vier Tage nach der Messerattacke an einer Schule in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat am Montag wieder der Unterricht begonnen. Die Schule stellt für zwei Wochen einen Sicherheitsdienst zur Verfügung. Außerdem sind Seelsorger für Gespräche ansprechbar. Von der Polizei seien keine weiteren Maßnahmen geplant, heißt es auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein. Am Donnerstagmittag hatte ein 13 Jahre alter Schüler einem Zwölfjährigen an einer Bushaltestelle im Streit mit einem Messer in den Rücken gestochen. Der Junge kam schwer verletzt ins Krankenhaus, konnte die Klinik inzwischen wieder verlassen. Die Polizei ermittelt jetzt die genauen Hintergründe der Tat. Strafrechtliche Konsequenzen wird die Attacke aber nicht haben, weil der Täter minderjährig ist. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2024 16:30 Uhr

Sperrungen auf der A1 am Kreuz Lübeck

Am Mittwoch und Donnerstag wird am Kreuz Lübeck die Fahrbahn erneuert. Dadurch kommt es zu Sperrungen an den Übergängen von der A1 zur A20 in Richtung Bad Segeberg (Kreis Segeberg). Aus Richtung Rostock kommend ist die Auffahrt zur A1 nach Lübeck nicht möglich. Die entsprechenden Umleitungen sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2024 16:30 Uhr

