Holstein Kiel empfängt Borussia Dortmund

In der Fußball-Bundesliga empfängt Holstein Kiel am Dienstagabend um 18.30 Uhr Borussia Dortmund im Holstein-Stadion. Für Holstein-Trainer Marcel Rapp ist der Favorit klar: "Dortmund ist haushoher Favorit. Trotzdem ist mein Wunschergebnis, dass wir gewinnen, aber erstmal geht es darum, dass wir die Sachen auf den Platz bringen, die uns auszeichnen, damit wir auch eine Chance haben zu gewinnen." NDR 1 Welle Nord überträgt am Abend live. | NDR Schleswig-Holstein 14.01.2025 08:30 Uhr

Stadt Kiel zeichnet Wissenschaftler aus

Die Professorin Claudia Baldus, Direktorin der Klinik für Innere Medizin II am UKSH, wird in diesem Jahr mit dem Kieler Wissenschaftspreis ausgezeichnet. Die Medizinerin trägt nach Angaben der Stadt Kiel national wie international zur Weiterentwicklung der molekularen Leukämieforschung bei. Der Innovationspreis der Landeshauptstadt geht an Professor Rainer Adelung von der Universität Kiel. Der Materialwissenschaftler arbeitet im Bereich Industrieforschung. Der Preis wird während der Kieler Woche vergeben und ist mit 10.000 Euro dotiert. | NDR Schleswig-Holstein 14.01.2025 08:30 Uhr

"Most Mysterious Song on the Internet" jetzt bei Streaming-Diensten

Seit Mitternacht (14.1.) ist der "Most Mysterious Song on the Internet" der Kieler Band FEX in den Streaming-Diensten erhältlich. Hintergrund ist, dass die Kieler Band die Original-Aufnahme aus dem Jahr 1984 gefunden hat, die den Hype im World Wide Web ausgelöst hat. Ein Teenager hatte den Song in den 1980ern aus dem Radio mit einer Kassette aufgenommen. Seitdem suchte er mit Hilfe von Userinnen und Usern in Online-Foren auf der ganzen Welt nach dem Titel. Im vergangenen November war klar: Der "Most Mysterious Song on the Internet" heißt eigentlich "Subways of your mind" und stammt von der Kieler Band FEX. | NDR Schleswig-Holstein 14.01.2025 08:30 Uhr

