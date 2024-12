Stand: 17.12.2024 08:57 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Lkw-Unfall auf der L328 bei Brammer

Auf der L328 bei Brammer im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat es am Sonntagabend einen Unfall mit einem Lkw gegeben. Laut Polizei ist vermutlich durch den starken Wind der Anhänger im Graben gelandet. Ein anderer Lastwagen hat ihn in der Nacht geborgen. Verletzt wurde niemand. Die Straße war Richtung Neumünster teilweise gesperrt, war zum Berufsverkehr am Montagmorgen aber wieder frei. | NDR Schleswig-Holstein 17.12.2024 08:30 Uhr

Bescherung im Krankenhaus: Oldtimer-Trecker-Fans beschenken kranke Kinder

Die "Ackerfreunde Rönne-Schlüsbek-Wellsee" haben am Sonntagabend ihre alljährliche Lichterfahrt veranstaltet. Mehrere aufwendig beleuchtete und geschmückte Oldtimer-Trecker fuhren in die Kieler Innenstadt. Dort verteilten Sie Geschenke an Kinder im städtischen Krankenhaus und in der Uni-Klinik. Dirk Möller von den "Ackerfreunden" sagte: "Wir wollen Kindern, die die Feiertage im Krankenhaus verbringen, über Weihnachten eine Freude machen. Es macht uns viel Spaß, die Kinder zu sehen und zusehen, dass wir was Gutes getan haben. Wir haben viele Abende damit verbracht, die Trecker herzurichten." | NDR Schleswig-Holstein 17.12.2024 08:30 Uhr

Rendsburg: LED-Tafeln am Kanaltunnel aufgerüstet

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr hat die LED-Info-Tafeln auf den Zufahrtswegen in Richtung Rendsburger Kanaltunnel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) aufgerüstet. Nach Angaben eines Sprechers informieren die Tafeln an den Bundesstraßen 77 und 202 jetzt auch darüber, wenn die Höhenkontrolle des Tunnel ausgelöst wurde. Lkw- und Autofahrer werden dann automatisch gebeten, die Ausweichstrecken zu nutzen. Das System kann aus der Tunnelleitzentrale ferngesteuert werden. Am Freitag soll die neue Funktion in Betrieb gehen. | NDR Schleswig-Holstein 17.12.2024 08:30 Uhr

Nach mehreren Einbrüchen: Polizei Neumünster sucht Zeugen

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in drei Einfamilienhäuser im Kreis Rendsburg-Eckernförde eingebrochen. Laut Polizei waren die unbekannten Täter in Quarnbek und Melsdorf in die Häuser eingedrungen. Sie sollen Fenster oder Türen aufgehebelt haben, um in die Gebäude zu gelangen. Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Gestohlen wurde laut Polizei nichts. Die Beamten hoffen nun darauf, dass Nachbarn eventuell Videokameras installiert haben, die die Taten aufgezeichnet haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. | NDR Schleswig-Holstein 17.12.2024 08:30 Uhr

Hauswirtschaftsschule Hanerau-Hademarschen wird geschlossen

Der Kreistag Rendsburg-Eckernförde hat am Montagabend mit großer Mehrheit beschlossen, die Fachschule für Hauswirtschaft in Hanerau-Hademarschen zu schließen. Die Fachschule für Hauswirtschaft am Nord-Ostsee-Kanal zeichnet sich durch ihren hohen Praxisanteil aus. Trotz massiver Werbung für den Standort besuchen nur 20 Schülerinnen und Schüler die Schule. Sie leben dort in einem Internat und bewirtschaften die Schule, die Küche und den Garten eigenständig. Doch aufgrund der geringen Schülerzahlen schaffen sie das nicht mehr alleine. Der aktuelle Jahrgang kann die Ausbildung in Osterrönfeld/Rendsburg beenden. | NDR Schleswig-Holstein 17.12.2024 08:30 Uhr

