Stand: 23.01.2025 08:33 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Rader Hochbrücke: Kommende Woche weitere Baustellen auf A7

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich ab kommenden Montag (27.1.) auf Baustellen auf der A7 einstellen. Betroffen ist die Strecke in Fahrtrichtung Norden zwischen der Anschlussstelle Rendsburg und Rendsburg/Büdelsdorf (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde). Das teilte die Autobahn GmbH mit. Außerdem sind ab Montag drei Wochen lang immer wieder Tagesbaustellen geplant. Hintergrund ist, dass die A7 rund um die Rader Hochbrücke künftig sechs Spuren haben soll. Deshalb wird ein besserer Lärmschutz für die Anwohnenden gebaut. Für Autofahrerinnen und Autofahrer werden deshalb immer wieder Fahrspuren auf der A7 gesperrt sein. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2025 08:30 Uhr

Spundwand am Tiessenkai in Kiel-Holtenau bröckelt

Der Tiessenkai in Kiel-Holtenau ist beschädigt. Das teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Nord-Ostsee-Kanal (WSA) mit. Konkret hat die Spundwand demnach einige Löcher durch Rost bekommen, wodurch Baumaterial ausläuft. Da bereits Teile abgesackt sind, ist der hintere Bereich in Richtung Holtenauer Leuchtturm laut WSA teilweise für Fußgänger gesperrt worden. In welchem Umfang die Kaikante saniert werden muss, steht noch nicht fest. In den wärmeren Monaten wird der Tiessenkai hauptsächlich von Traditionsseglern genutzt. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2025 08:30 Uhr

Holstein Kiel verpflichtet Kroate Nekic

Holstein Kiel hat einen neuen Innenverteidiger verplichtet. Der Kroate Ivan Nekic wechselt vom Tabellenfünften der ersten kroatischen Liga NK Varazdin. Holstein-Geschäftsführer Carsten Wehlmann sagte, dass der Verein mit Nekic eine weitere Alternative für die Defensivreihe gewinnen konnte. Der 24-Jährige ist Rechtsfuß und stand in allen 18 Meisterschaftsspielen bei den Kroaten auf dem Feld. Sein Ziel sei es nun in Kiel schnell anzukommen. Ivan Nekic wird die Rückennummer 13 tragen. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2025 08:30 Uhr

Mehrere Demokratie-Demos in Schleswig-Holstein

Gut einen Monat vor der Bundestagswahl wollen zahlreiche Bündnissen im ganzen Land für Demokratie und Menschlichkeit auf die Straße gehen. Am Freitagnachmittag gibt es in Marne (Kreis Dithmarschen) und in Elmshorn (Kreis Pinneberg) jeweils um 17 Uhr Lichterzüge durch die Innenstadt. Am Sonnabend hat ein Bündnis in Neumünster eine Kundgebung für Toleranz und Vielfalt angemeldet - als Reaktion auf eine Veranstaltung der AfD, die unter anderem vor einer Unterkunft für Geflüchtete stattfinden soll. Die Polizei rechnet jeweils mit etwa 500 Teilnehmenden. Am Montag gibt es mehrere Veranstaltungen anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz, unter anderem eine Menschenkette vor dem Kieler Opernhaus. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2025 08:00 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.01.2025 | 08:30 Uhr