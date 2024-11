Stand: 05.11.2024 08:29 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

FSG Werften: Mitarbeitende wieder an ihren Arbeitsplätzen

Die 530 Beschäftigten der FSG Nobiskrug Werften in Flensburg und Rendsburg können am Dienstag wieder zurück an ihre Arbeitsplätze. Laut Betriebsrat wurde die Freistellung Montagmittag aufgehoben. Mehr als zwei Wochen lang, seit dem 18. Oktober, waren die Beschäftigten an beiden Standorten freigestellt. "Dass die Mitarbeitenden wieder an den Arbeitsstätten erscheinen sollen, wird interessant. Weder in Rendsburg noch in Flensburg gibt es etwas zu tun", sagte der Betriebsrat. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2024 08:30 Uhr

Kiel: Gesprächsgruppe für Kinder getrennter Eltern

In Kiel hat Montagnachmittag eine neue Gesprächsgruppe für Kinder stattgefunden, deren Eltern sich getrennt haben. Laut Stadt werden etwa zehn Kinder zwischen neun und elf Jahren bis Februar über ihren Umgang mit der neuen familiären Situation sprechen. Mit dabei sind zwei Experten der städtischen Erziehungsberatungsstelle. "Kinder beziehen alles, was passiert, auf sich und haben wegen der Trennung Schuldgefühle", sagte Diplom-Sozialpädagogin Sabine Schüller. Für Anfang kommenden Jahres will die Stadt einen weiteren Kurs anbieten. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2024 08:30 Uhr

Tötungsdelikt in Neumünster: Verdächtiger soll in die Psychiatrie

Der 63-Jährige, der am Sonntagnachmittag in Neumünster seinen Mieter umgebracht haben soll, ist laut Staatsanwaltschaft Kiel von Ärzten eines psychiatrischen Zentrums zwangseingewiesen worden. Am Dienstag will die Staatsanwaltschaft einen Antrag auf Unterbringung in einer Psychiatrie beim Amtsgericht Neumünster stellen. Das 73-jährige Opfer lebte im Untergeschoss des gemeinsam bewohnten Hauses. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2024 08:30 Uhr

