Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Nobiskrug-Mitarbeitende versammeln sich in Rendsburg

Donnerstagmorgen kommen die Mitarbeitenden der Nobiskrug-Werft in Rendsburg zusammen. Geplant ist vor den Werfttoren eine "Aktion zum Austausch". Dort wollen sie nach Angaben des Betriebsrats über die aktuelle Situation sprechen. "Von rund 530 Kollegen an beiden Standorten in Flensburg und Rendsburg haben rund 80 Kollegen keinen Lohn für September bekommen. Die große Befürchtung ist, dass nächste Woche für alle Kollegen kein Geld mehr eingeht", sagte Betriebsrat Marcus Stöcken. Auf der Werft sei nach vorliegenden Informationen kein Geld da, um die rund 80 Kollegen auszubezahlen. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2024 08:30 Uhr

Frachter rammt Böschung auf dem Nord-Ostsee-Kanal

Ein 200 Meter langer Frachter ist Mittwoch Höhe Surendorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) im Nord-Ostsee-Kanal gegen die Kanalböschung gefahren. Nach Angaben der Polizei soll die Sicht zum Unfallzeitpunkt durch Nebel weniger als 100 Meter betragen haben. Die Polizei geht nach derzeitigen Ermittlungen nicht von einem technischen Defekt aus. Deshalb sei von einem menschlichen Fehler auszugehen, so die Ermittler. Größere Schäden seien zudem nicht entstanden. Das Schiff ist unter der Flagge von Singapur unterwegs und heißt "Ultra Infinity". Es befand sich auf der Reise vom englischen Immingham nach Riga in Lettland. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2024 08:30 Uhr

Bauarbeiten auf der A215 in Richtung Norden

Donnerstag und Freitag müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer auf der A215 auf eine Tagesbaustelle einstellen. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Zwischen den Anschlussstellen Bordesholm und Blumenthal (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) in Richtung Kiel wird ein Fahrbahnabschnitt saniert. Durch die Tagesbaustelle wird der Verkehr dort einspurig sein. Die Maßnahmen gehen jeweils von 7 bis 20 Uhr. Verkehrsteilnehmer sinf aufgefordert, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2024 08:30 Uhr

