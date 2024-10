Stand: 15.10.2024 08:59 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kreis Plön: Busse der VKP bleiben wegen Warnstreik im Depot

Am Dienstag und Mittwoch fahren keine Busse der Verkehrsbetriebe Kreis Plön. Die Gewerkschaft ver.di hat zum Warnstreik aufgerufen. Sie fordert nach eigenen Angaben für die Beschäftigten, für die der Eisenbahntarifvertrag gilt, unter anderem 350 Euro mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Der Druck auf die Arbeitgeber müsse erhöht werden, sagte ver.di-Sprecher Frank Schischefsky. Vom Streik betroffen sind die Standorte Schönberg, Lütjenburg, Preetz und Plön. Die Anruf-Taxen sind nicht betroffen. Die Arbeitgeber kritisieren die Warnstreiks und halten sie für überzogen. | NDR Schleswig-Holstein 15.10.2024 08:30 Uhr

Züge fahren wieder zwischen Kiel und Eckernförde

Zwischen Kiel und Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) fahren von Dienstag an wieder Züge. Die Hilfsbrücken an der Levensauer Hochbrücke sind fertig. Dadurch kann in den kommenden Monaten weiter am Neubau gearbeitet werden, während der Zugverkehr zwischen Kiel und Eckernförde läuft, so das Wasserstraßen-Neubauamt. Auf der Strecke gibt es aber bis Sonntag Einschränkungen: Laut Nordbahn kommt es morgens, abends und nachts zu Verspätungen und Ausfällen. Zwischen dem Kieler Hauptbahnhof und Kiel-Hassee CITTI-PARK wird an der Oberleitung gearbeitet. | NDR Schleswig-Holstein 15.10.2024 08:30 Uhr

Kieler bekommt Stromschlag an ICE-Steckdose

Ein Mann aus Kiel hat sich in einem Intercity-Express (ICE) kurz vor Dortmund an einer Steckdose verletzt. Er erlitt laut Bundespolizei am vergangenen Freitag einen Stromschlag. Am Dortmunder Hauptbahnhof evakuierten Polizisten den ganzen Zug und fanden Metallstifte in einer Steckdose. Der Verletzte habe diese kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof angefasst und einen Schlag im ganzen Körper gespürt. Der Mann wurde mit Schmerzen in der Brust in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundespolizei ermittelt jetzt, ob es sich um eine vorsätzliche Straftat handelt und sucht nach weiteren geschädigten Personen und Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 15.10.2024 08:30 Uhr

