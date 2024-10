Stand: 14.10.2024 08:40 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Weiterhin Streiks im privaten Busgewerbe in dieser Woche

Schüler und Berufspendler müssen sich am Montag, den 14. Oktober in Rendsburg-Eckernförde auf ausfallende Busse einstellen. Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigen der privaten Busunternehmen bis zum Abend zum Streik aufgerufen. Hintergrund der Aktion ist der Tarifkonflikt mit dem Omnibusverband Nord, der die Arbeitgeber vertritt. Der Verband hatte seine Zusage zu einem Tarifkompromiss zurückgezogen und das mit fehlenden finanziellen Mitteln begründet. Ver.di will bis Ende der Woche zum Warnstreik aufrufen, in welchen Regionen will die Gewerkschaft immer erst am Abend zuvor sagen. Für Mittwoch ist eine große Kundgebung in Kiel vor dem Gebäude des Omnibusverbandes geplant. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2024 08:30 Uhr

Semesterstart in Kiel

Tausende Studierende starten am Montag in Kiel in das Wintersemester. An der Christian-Albrechts-Universität haben sich etwa 4.000 Studierende eingeschrieben. Nach Angaben der Uni ist das etwa auf dem Vorjahresniveau. Auch die Verteilung der Studierenden auf die einzelnen Studiengänge seien ähnlich geblieben. Damit ist die Universität - mit Blick auf eher rückläufige Studierendenzahlen - sehr zufrieden. Auch die Fachhochschule Kiel ist mit mehr als 1.600 Studierenden voll ausgelastet. Besonders nachgefragt war laut Fachhochschule unter anderem der Bachelorstudiengang Architektur. Dort bewarben sich auf die 32 Plätze über 300 Menschen. An der Dualen Hochschule Schleswig-Holstein ist ist die Zahl von 240 neuen Studierenden etwas höher als im Vorjahr. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2024 08:30 Uhr

Kronshagener bewirbt sich als Bundessprecher der Grünen Jugend

Jakob Blasel aus Kronshagen, Kreis Rendsburg-Eckernförde, hat sich für das Amt als Bundessprecher der Grünen Jugend beworben. Ende September waren alle zehn Mitglieder des Vorstandes der Jugendorganisation zurückgetreten. Grund dafür war die Politik der Grünen auf Bundesebene. Mit Blasel hat sich auch die 25-jährige Jette Nietzard beworben. Blasel ist einer der Gründungsmitglieder von Fridays for Future in Deutschland und gilt als einer der bekanntesten Persönlichkeiten der Bewegung. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2024 08:30 Uhr

