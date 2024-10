Stand: 02.10.2024 08:32 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Großeinsatz für Feuerwehr in Kiel: Alarm in Gefahrstofflager

Ein Großaufgebot der Kieler Feuerwehr ist Dienstagabend von einer automatischen Brandmeldeanlage zu einem Betrieb in der Projensdorfer Straße im Kieler Stadteil Wik gerufen worden. Die Einsatzkräfte stellten laut Feuerwehr vor Ort fest, dass die Halle als Gefahrenstofflager genutzt wird. Daher konnten die Einsatzkräfte nur mit Schutzanzügen arbeiten. Eine Ursache für das Auslösen der Brandmeldeanlage fanden die Helfer nicht. Nach Angaben der Feuerwehr wird ein technischer Defekt vermutet. Rund 60 Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren vor Ort. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2024 08:30 Uhr

Kiel: Pflegeeltern dringend gesucht

Die Stadt Kiel sucht dringend Pflegeeltern für Kinder in akuten Notlagen. Laut Kieler Pflegekinderdienst sind in diesem Jahr bereits über 280 Kinder und Jugendliche aufgenommen und in Familien oder in einem Heim untergebracht worden. Ein Notruf für die Bereitschaftseltern könne auch nachts kommen, sagte eine Sprecherin vom Pflegekinderdienst. Voraussetzungen für Helfende seien vor allem Offenheit, Einfühlungsvermögen und Freude im Umgang mit Kindern. Interessierte können sich beim Pflegekinderdienst der Stadt Kiel melden. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2024 08:30 Uhr

Streiks im privaten Busgewerbe in SH

In Schleswig-Holstein drohen laut Gewerkschaft ver.di im privaten Busgewerbe bald unangekündigte Streiks. Hintergrund ist, dass der Omnibusverband Nord den ausgehandelten Tarifkompromiss zurückgezogen hat. Stefan Kreutzer von den Riesebyer Omnibusbetrieben (Kreis Rendsburg-Eckernförde) erklärte, dass die aktuelle Unterstützung vom Land nicht ausreiche, die Kosten für den neuen Tarifvertrag vollständig zu decken. Der Omnibusverband Nord habe deshalb zum Schutz seiner Mitglieder den ausgehandelten Tarifkompromiss zurückgezogen. Ver.di hat das scharf kritisiert. Die Gewerkschaft kündigte neue harte Tarifverhandlungen an, auch unangekündigte Streiks seien nicht ausgeschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2024 08:30 Uhr

Landesparteitag der CDU in Neumünster: Entlastung für Bauern

Die CDU hat sich am Dienstagabend in Neumünster zu einem Landesparteitag getroffen. Im Mittelpunkt stand die Beratung des Leitantrags zu den Themen Landwirtschaft und Verbraucherschutz. CDU-Landeschef und Ministerpräsident Daniel Günther versprach auf dem Parteitag unter anderem weniger Bürokratie und mehr Freiräume für Landwirte. Außerdem wurden eine Bejagung des Wolfes und weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Gänsefraßes gefordert. Ein weiteres Thema war die Migrations- und Sicherheitspolitik. Günther betonte in seiner Rede die gute Zusammenarbeit seiner schwarz-grünen Koalition, warnte aber auch: "Wir dürfen nicht wahrgenommen werden als ein Land, was etwas gegen Zuwanderung hat. Deutschland braucht Zuwanderung." | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2024 05:30 Uhr

