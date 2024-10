Stand: 01.10.2024 10:15 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Forschungsschiff startet zur Nato-Mission im Mittelmeer

Das Forschungsschiff "Planet" ist Dienstagvormittag vom Marinestützpunkt Eckernfördezur Nato-Mission in der Ägais ausgelaufen. Laut der Deutschen Marine ist es Ziel der Nato-Mission, die Flüchtlingsströme dort zu reduzieren. Das Forschungsschiff wird vor Ort laut Marine vor allem als Einsatzplattform genutzt werden. Für die Nato-Mission sei sie hervorragend geeignet, da sie lange auf See bleiben könne, über modernste Kommunikationstechnik verfüge und viel Platz biete. Während der Mission ist die "Planet" dem 3. Minensuchgeschwader als Leitverband unterstellt. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2024 08:30 Uhr

Kiel: Feuer bei Möbel Höffner

Weil im Bettenlager von Möbel Höffner in Kiel ein Feuer gemeldet wurde, ist am Montagabend ein Großaufgebot von Einsatzkräften ausgerückt. Die Hauptwache, die Ostwache und die Nordwache waren laut der Berufsfeuerwehr Kiel mit etwa 70 Einsatzkräften vor Ort, um zu löschen. Die Polizei sperrte die Zufahrtsstraßen zu dem Möbelhaus im Bereich Westring ab. Verletzt wurde den ersten Angaben zufolge niemand. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2024 08:30 Uhr

Langer Stau auf B76 in Kiel: Lkw liegen geblieben

Am Dienstagmorgen hat es sich auf der B76 in Kiel lange gestaut. Auf der Straße in Richtung Eutin war ein Autotransporter liegen geblieben. Die Bergungsarbeiten waren aufwendig, erklärte die Polizei. Da der Lkw auf dem einspurigen Abschnitt stand musste die Straße zwischen Ostring und Wellsee am Morgen für mehr als zwei Stunden gesperrt werden. Zeitweise staute sich der Verkehr bis zur A215, so die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2024 07:00 Uhr

Parteitag der CDU Schleswig-Holstein beginnt

Die CDU Schleswig-Holstein trifft sich heute zu einem Parteitag in Neumünster. Im Mittelpunkt stehen die Themen Landwirtschaft und Verbraucherschutz. In einem Leitantrag geht es unter anderem um Bürokratieabbau und Entlastungen für Landwirtinnen und Landwirte. Auch der Wolf ist Thema: Die Union will die Tiere generell bejagen lassen, um ihre Anzahl zu begrenzen. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2024 06:30

