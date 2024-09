Stand: 30.09.2024 08:52 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Rendsburger Kanaltunnel Thema im Spitzengespräch mit Ministerpräsident Günther

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Vertreter des Unternehmensverbandes Mittelholstein (UVM) treffen sich heute in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) zu einem Spitzengespräch. Dabei geht es um die Probleme mit der Höhenkontrolle am Kanaltunnel. Die löst nach Angaben des UVM inzwischen so häufig aus, dass ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden entsteht. Bis Anfang September gab es demnach fast 270 automatische Tunnelsperrungen durch die Höhenkontrolle. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr hat bereits einige technische Lösungen versucht. Zum Beispiel gilt vor und im Tunnel jetzt Tempo 60, damit die Höhenkontrolle nicht durch herumfliegende LKW-Planen auslöst. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2024 08:30 Uhr

Kiel: Themenwoche über Sexarbeitende

In Kiel startet heute eine Themenwoche zur Sexarbeit. Dabei sind Lesungen, Fragerunden und Vorträge geplant. Organisiert wird die Themenwoche von der Fachberatungsstelle für Prostituierte aller Geschlechter in Schleswig-Holstein Cara*SH. Auftakt ist heute mit einer Fotoausstellung von Fotograf Tim Oehler im Pop-Up Pavillion am Alten Markt. Wie Kim Kairis von Cara*SH sagt, werden damit Sexarbeitende porträtiert und als individuelle Menschen greifbar gemacht. Das zeige sie in ihrem Menschsein und reproduziere nicht klischeehaft gewisse Vorstellungen. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2024 08:30 Uhr

Neumünster: Baggerarbeiten bis November

In Neumünster beginnen heute Baggerarbeiten am Teich in der Innenstadt. Dort haben sich nach Angaben eines Sprechers der Stadt in den vergangenen Jahren große Mengen Sand abgelagert. Grund dafür ist die geringe Fließgeschwindigkeit der Schwale. Die Ablagerungen sollen bis in den November hinein mit einem Kettenbagger aus dem Teich herausgeholt werden. Aus Sicherheitsgründen dürfen die Teichuferanlagen bis dahin nicht betreten werden. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2024 08:30 Uhr

Holstein Kiel verliert gegen Frankfurt

Nach dem ersten Bundesliga-Punktgewinn in Bochum hat Aufsteiger Holstein Kiel zu Hause den nächsten Dämpfer hinnehmen müssen. Die Schleswig-Holsteiner verloren am Sonntag 2:4 (1:1) gegen Eintracht Frankfurt und bleiben Tabellenletzter. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2024 06:00 Uhr

