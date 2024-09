Stand: 13.09.2024 09:10 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Arbeiten auf dem Theodor-Heuss-Ring früher fertig

Auf dem Theodor-Heuss-Ring in Kiel kommen die Bauarbeiten immer weiter voran. Die Stadt hat mitgeteilt, dass bereits zum Wochenende die meisten Spuren am Barkauer Kreuz wieder frei sein werden - zwei Wochen früher als geplant. Am Freitagnachmittag beendet das Tiefbauamt die Arbeiten am Verbindungsstück zwischen der B404 und dem Gewerbegebiet Tonberg. Autofahrende können dann am Barkauer Kreuz wieder von der B404 direkt auf die B76 in Richtung Preetz (Kreis Plön) auffahren, wie die Stadt Kiel mitteilte. Jetzt werde noch an der Straßenmarkierung und den Kanalschächten gearbeitet, sagt Peter Bender vom Tiefbauamt. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2024 08:30 Uhr

Autobahn GmbH: Sicherheit der alten Rader Hochbrücke gewährleistet

Nach dem Brückeneinsturz in Dresden zeigt sich die Autobahn GmbH mit Blick auf die Sicherheit und Stabilität der Rader Hochbrücke gelassen. Die Hochbrücke bei Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sei anders konstruiert und werde engmaschig kontrolliert. Um das Bauwerk zu schonen, habe man ein Tempolimit eingerichtet. Das soll dafür sorgen, dass die Schwingungen der Brücke nicht zu groß werden. Die Rader Hochbrücke soll nur noch bis 2026 genutzt werden. Die Arbeiten für den Neubau laufen bereist seit über einem Jahr. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2024 08:30 Uhr

189.000 US-Dollar für Kieler Uni-Computer

Ein ehemaliges Computersystem der Christian Albrechts Universität zu Kiel ist in den USA für 189.000 US-Dollar versteigert worden. Die großen blauen Schaltschränke wurden vor 40 Jahren in Kiel ausgemustert. Als die Uni das System Mitte der 1970er Jahre in Betrieb genommen hatte, war es es hochmodern. Ein baugleicher Rechner steht auch heute noch im Computermuseum Kiel. Dieser war seinerzeit mit dem jetzt in den USA versteigerten Rechner zusammengeschaltet. Im Museum in Kiel hätte man gar nicht erwartet, dass so hohe Gebote abgegeben werden. Zuletzt gehörte der Rechner zur Sammlung von Microsoft Mitgründer Paul Allen. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2024 08:30 Uhr

