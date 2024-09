Stand: 02.09.2024 09:00 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kiel: Verein "Trauernde Kinder SH" feiert Jubiläum

In Kiel hat der Verein "Trauernde Kinder Schleswig-Holstein" am Sonnabend sein 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Er unterstützt Kinder und Jugendliche, die um einen nahestehenden verstorbenen Menschen trauern. Andrea Vollbehr vom Verein erklärt, dass viele Erwachsene bei einem Trauerfall innerhalb der Familie selbst so in ihrer Trauer steckten, dass sie ihre Kinder nicht sehen. Der Verein hat aktuell sechs Trauergruppen für Kinder und Jugendliche zwischen vier und 18 Jahren. | NDR Schleswig-Holstein 2. September 2024 08:30 Uhr

Schulstart nach den Sommerferien: Diskussion um späteren Schulstart

Nach den Sommerferien hat die Schule wieder begonnen. Und damit auch die Diskussion darüber, die Schule morgens später starten zu lassen. Denn Jugendliche seien abends später müde und morgens deshalb später fit und leistungsfähig, erklärt Professor Robert Göder, Leiter des Schlaflabors am UKSH in Kiel. Durch die Müdigkeit könnten anfällige Jugendliche psychische Erkrankungen entwickeln. Robert Göder spricht sich deshalb für einen Schulbeginn gegen 9 Uhr aus. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft gibt aber zu bedenken, dass der Schulbeginn morgens unter anderem mit dem beruflichen Alltag vieler Eltern verknüpft sei. | NDR Schleswig-Holstein 2. September 2024 08:30 Uhr

Paralympics: Gold für Schwimmerin Tanja Scholz

Großer Erfolg für Schwimmerin Tanja Scholz: Bei den Paralympischen Spielen in Paris gewann Scholz, die für den PSV Union Neumünster schwimmt, Gold im Finale über 150 Meter Lagen. Damit holte sie die erste Goldmedaille für das deutsche Team, noch dazu in paralympischer Rekordzeit. Die 40-Jährige ist seit einem Reitunfall 2020 komplett querschnittsgelähmt. | NDR Schleswig-Holstein 2. September 2024 08:30 Uhr

Norla in Rendsburg: Veranstalter zieht positive Bilanz

In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist Sonntag die Landwirtschaftsmesse Norla nach vier Tagen zu Ende gegangen. Der Veranstalter zieht mit mehr als 70.000 Besucherinnen und Besuchern bei gutem Wetter eine positive Bilanz. Auch die Freiflächen und Hallen waren mit mehr als 550 Ausstellern ausgebucht, so die Veranstalter der Messe. | NDR Schleswig-Holstein 2. September 2024 08:30 Uhr

Kiel: B503 in Richtung Süden ab heute bis Oktober gesperrt

Seit heute erneuert der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr die B503 in Kiel zwischen dem Projensdorfer Tunnel und dem Holstein-Knoten saniert. Die Fahrbahn in in Richtung Kiel-Zentrum ist deshalb vermutlich bis Ende Oktober voll gesperrt. Betroffen sind die Anschlussstelle Projensdorfer Straße und die Auffahrt zum Holstein-Stadion. Umleitungen sind eingerichtet. In Richtung Norden soll der Verkehr laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr in Richtung Kiel-Zentrum einspurig und in Richtung Kiel-Holtenau zweispurig unterwegs sein. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2024 07:00 Uhr

DFB-Pokal-Auslosung: Holstein Kiel beim 1.FC Köln

Holstein Kiel muss in der zweiten Runde des DFB-Pokals auswärts zum 1.FC Köln. Das hat die Auslosung am Sonntagabend ergeben. Der FC St. Pauli muss bei Champions League Teilnehmer RB Leipzig ran. Zweitligist Hamburger SV beim Erstligisten SC Freiburg. Die Spiele finden am 29. und 30. Oktober statt. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2024 07:00 Uhr

