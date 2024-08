Stand: 16.08.2024 09:12 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kieler MTV-Fußballerinnen treffen Sonntag auf BSG Stahl Brandenburg

Die Regionalliga-Fußballfrauen des Kieler MTV starten am Sonntag im DFB Pokal in Brandenburg an der Havel. Gegner ist Landesligist BSG Stahl Brandenburg. Die Qualifikation für den DFB Pokal ist einmalig in der Vereinsgeschichte, sagt Stefan Mordhorst, der sportliche Leiter des KMTV. Es sei ein Duell auf Augenhöhe. Der BSG Stahl Brandenburg sei in seiner höchsten Landesklasse auch Dritter geworden. Erwartet werden bei dem Auswärtsspiel in Brandenburg etwa 1.500 Zuschauerinnen und Zuschauer. Los geht es am Sonntag um 16 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2024 08:30 Uhr

Mehrere Bahnübergänge in Neumünster gesperrt

In Neumünster ist der Bahnübergang Wittorfer Straße bis Mitte der kommenden Woche gesperrt. Die Bahn baut dort eine Lärmschutzwand. Laut Stadt ist es nicht die einzige Schienenquerung, die in der kommenden Woche nicht passiert werden kann. Ab Montag ist auch der Bahnübergang Rendsburger Straße für den Straßenverkehr dicht - und zum Ende des Monats werden am Bahnübergang Carlstarße Lärmschutzwände gebaut. Die betroffenen Übergänge sind dann ebenfalls für mehrere Tage gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2024 08:30 Uhr

Kein Eurocity nach Prag bis Dezember

Der Eurocity von Flensburg über Rendsburg und Neumünster in Richtung Prag fährt heute vorerst zum letzten Mal. Grund sind die Bauarbeiten auf der Strecke Hamburg-Berlin. Die Bahn erneuert bis Mitte Dezember die Gleise. Da die Umleitungsstrecke nicht die Kapazität für alle Fernverbindungen hat, fällt der Eurocity nach Prag ab Sonnabend aus. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2024 08:30 Uhr

Frischer Asphalt für die Rendsburger Landstraße

in Kiel bekommt die Rendsburger Landstraße zwischen Redderkamp und Russeer Weg neuen Asphalt. Wie die Stadt mitteilte, ist die Straße ab Freitagmittag in dem Bereich gesperrt. Auch die beiden kleinen Stichstraßen auf dem Abschnitt sind von der Sperrung betroffen. Der Redderkamp kann während der Arbeiten nicht von der Rendsburger Landstraße aus angefahren werden. Entsprechende Umleitungen sind ausgeschildert. Ab Montag kann der Verkehr dann auf frischem Asphalt wieder rollen. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2024 08:30 Uhr

Preise für Ackerland in der Region gestiegen

Die meisten Landwirte in der Region müssen bei den Ausgaben für ihre landwirtschaftlichen Flächen tiefer in die Tasche greifen. Das geht aus dem aktuellen Pacht- und Kaufpreisspiegel des Statistikamtes Nord hervor. Die Preise für Pacht und Kauf sind in den Bereichen Kiel und Neumünster sowie im Kreis Rendsburg-Eckernförde deutlich angestiegen. Um einen Hektar Ackerland zu kaufen, musste ein Landwirt im vergangenen Jahr etwa 38.000 Euro ausgeben, so das Statistikamt Nord. 2022 waren es noch 3.000 Euro weniger. Im Kreis Plön sind die Kaufpreise dagegen leicht gesunken. Sie sind aber mit nun knapp 40.000 Euro auf einem höheren Niveau. Landesweit ist der Preis für Ackerland demnach um 9,4 Prozent gestiegen. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2024 08:30 Uhr

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

