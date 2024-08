Stand: 02.08.2024 09:11 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Streit eskaliert: Messerstich in Rendsburg

In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Donnerstagnachmittag auf offener Straße ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Laut Polizei hat ein 28-Jähriger einen 35-jährigen Mann in der Innenstadt mit Pfefferspray angegriffen. Dieser zog daraufhin ein Messer und verletzte den Jüngeren damit im Brustbereich. Er musste deswegen in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 35-Jährige flüchtete, stellte sich aber später samt Tatwaffe der Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2024 08:30 Uhr

Kreis Plön: Akkus und Batterien richtig entsorgen

Der Kreis Plön ruft dazu auf, Akkus und alte Batterien richtig zu entsorgen. In den vergangenen Monaten hat es laut Kreis immer wieder in Müllwagen oder der Abfallanlage in Neumünster gebrannt, weil Hausbewohner Akkus, Batterien und E-Zigaretten in den Restmüll warfen. Der Kreis Plön bittet darum, zum Beispiel Batterien im Handel abzugeben. Akkus und alte Elektrogeräte können Bewohner des Kreises bei den regelmäßigen Schadstoffsammlungen abgeben. Das sei kostenlos und verhindere unnötige und gefährliche Brände. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2024 08:30 Uhr

Kieler Kite-Surferin Leonie Meyer startet in die Olympischen Spiele

Am Sonntag starten bei den Olympischen Spielen die Kite-Surf-Wettkämpfe der Frauen auf Tahiti. Mit dabei ist Leonie Meyer aus Kiel. Die 31-jährige ist die beste Kiterin Deutschlands. Der Weg zur ersten Olympia-Teilnahme war hart, sagt sie. Die Mutter eines dreijährigen Sohnes musste Leistungssport und Familie miteinander vereinen. Kite-Surfen ist in diesem Jahr zum ersten Mal eine olympische Disziplin. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2024 08:30 Uhr

