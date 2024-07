Stand: 29.07.2024 08:38 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kiel: Marineschiff Tender "Werra" läuft aus

Der Tender "Werra" verlässt nach Angaben der Deutschen Marine am Montagvormittag seinen Heimathafen Kiel. Der Versorger gehört nach eigenen Angaben zum Unterstützungsgeschwader und wird in den kommenden sechs Monaten als Führungsschiff eines Minenabwehrverbandes der NATO auf der Nord- und Ostsee unterwegs sein. Dort werde sie für mögliche Einsätze bereit stehen. Die Besatzung werde außerdem gemeinsam mit den anderen Schiffen des Verbandes verschiedene Minensuchmanöver trainieren. Die "Werra" löst bis Ende des Jahres den Tender "Donau" ab, der Anfang des Monats wieder in Kiel angekommen ist. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2024 08:30 Uhr

Tarif im kommunalen Busunternehmen: Zweite Verhandlungsrunde

Die Gewerkschaft ver.di fordert nach eigenen Angaben für Beschäftigte im kommunalen Busgewerbe in den Unternehmen unter anderem in Kiel und Neumünster 580 Euro mehr pro Monat und einmalig 3.000 Euro Inflationsausgleich. Deshalb treffen sich Gewerkschaft und Arbeitgeber heute zur zweiten Verhandlungsrunde. Der kommunale Arbeitgeberverband halte die Forderungen von ver.di für zu hoch, so Verhandlungsführer Jan Jacobsen. Die Gewerkschaft begründet die Höhe der Forderung unter anderem mit der zuletzt starken Inflation. Sollte es heute keine Annäherung zwischen den Tarifparteien geben, sind Warnstreiks möglich. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2024 08:30 Uhr

Holstein Kiel: Testspiel gegen Mönchengladbach

Holstein Kielläuft am Montag gegen Borussia Mönchengladbach zum Testspiel auf. Die Störche befinden sich gerade im Trainingslager in Österreich. In der Vorbereitung haben die Kieler bereits zwei Testspiele gegen dänische Klubs bestritten. Die Elf von Trainer Marcel Rapp spielt Montag erstmals gegen einen direkten Erstliga-Konkurrenten der kommenden Bundesliga-Saison. Das Spiel findet in Oberbayern statt, wo die Gladbacher gerade ihr Trainingslager absolvieren. Anpfiff ist um 18 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.07.2024 | 08:30 Uhr