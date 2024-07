Stand: 16.07.2024 09:18 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

B430: Bauarbeiten zwischen Neumünster und Hohenweststedt

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) führt nach eigenen Angaben noch bis Mitte August sogenannte Baugrunderkundungen an der Bundesstraße 430 zwischen Neumünster und Hohenwestedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) durch. Mit den Maßnahmen werde die Erneuerung der Bundesstraße vorgeplant. Die Arbeiten finden laut LBV.SH täglich zwischen 8 und 16 Uhr statt. Autofahrerinnen und Autofahrer würden mit einer mobilen Ampel an den jeweiligen Stellen vorbeigeführt. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2024 08:30 Uhr

Kanaltunnel: Sperrungen am Mittwoch und Donnerstag

Im Kanaltunnel Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) werden am Mittwoch und Donnerstag Reinigungsarbeiten und Bauwerksprüfungen durchgeführt. Das hat der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) mitgeteilt. Wegen der Arbeiten werde am Mittwoch zunächst die Oströhre voll gesperrt. Am Donnerstag folge die Weströhre. Der Verkehr laufe dadurch an beiden Tagen nur einspurig weiter. Die Maßnahmen finden laut LBV.SH zwischen 8.30 und 15.30 statt. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2024 08:30 Uhr

Bahn: Streckensperrung zwischen Kiel und Hamburg ab Donnerstag

Pendlerinnen und Pendler sowie Urlaubsgäste müssen sich laut Bahn ab Donnerstag auf der Bahnstrecke zwischen Kiel und Hamburg auf Sperrungen und Verspätungen einstellen. Grund dafür seien Arbeiten an Schienen und Gleisen. Die Strecke zwischen Elmshorn und Neumünster soll laut Bahn komplett gesperrt werden. Daher fallen viele Züge der Linien RE7 und RE70 aus. Auf verschiedenen Teilabschnitten würden Busse zwischen Hamburg und Kiel eingesetzt. Die Bahn empfiehlt Reisenden, über Bad Oldesloe nach Kiel bzw. nach Hamburg zu fahren. Durch die Bauarbeiten seien auch die ICE-Züge von Freitag bis Sonntag betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2024 08:30 Uhr

