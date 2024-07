Stand: 09.07.2024 16:37 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Feuer auf Kompostplatz in Plön

In Plön ist am frühen Dienstagnachmittag auf dem Kompostplatz an der B76 ein Feuer ausgebrochen. Dort steht laut Feuerwehr ein 300 Quadratmeter großer Komposthaufen in Flammen. Vor allem zu Beginn des Brandes habe es eine starke Rauchentwicklung gegeben. Mittlerweile ist das Feuer laut Einsatzkräften unter Kontrolle. Die Löscharbeiten seien für die rund 50 Feuerwehrleute aufwendig und würden wohl noch länger andauern. Verletzt wurde laut Polizei niemand, es wurden auch keine Gebäude beschädigt. Der Kompostplatz wird vom Kreis Plön betrieben. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2024 16:30 Uhr

Zehn Jahre "Seafarers Lounge" im Kieler Hafen

Die Seemannsmission kümmert sich weltweit um Menschen, die an Bord von Schiffen arbeiten. Im Kieler Kreuzfahrtterminal am Ostseekai hat die Organisation ein besonderes Angebot auf die Beine gestellt, das jetzt zehnjähriges Jubiläum feiert: die sogenannte "Seafarers Lounge". In der Lounge können sich die Seeleute der Kreuzfahrtschiffe aufhalten, wenn sie in Kiel vor Anker liegen. Und sie können Produkte aus ihrer Heimat kaufen. Eine Kaufpflicht gebe es aber nicht, sagt Sabrina Folster von der Seemannsmission. Die Seeleute könnten auch einfach das kostenlose Internet nutzen, um Kontakt zur Heimat zu halten. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2024 16:30 Uhr

Busgewerbe-Tarifverhandlungen vorerst ergebnislos beendet

Im Tarifkonflikt im kommunalen Busgewerbe in Schleswig-Holstein haben die Arbeitgeber zum ersten Verhandlungstermin kein Angebot gemacht. Nach Angaben eines Gewerkschaftssprechers sollen die Gespräche Ende des Monats fortgesetzt werden. Ver.di fordert nach eigenen Angaben für die Busfahrer in Kiel, Neumünster, Flensburg und Lübeck 580 Euro mehr im Monat und einen Inflationsausgleich von 3.000 Euro. Der kommunale Arbeitgeberverband bezeichnete die Höhe der Forderung als maßlos und übertrieben. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2024 14:00 Uhr

Busunfall auf der Kieler Olshausenstraße

In Kiel ist am späten Montagnachmittag ein Mann von einem Linienbus erfasst worden. Der Zusammenstoß passierte an der Olshausenstraße Ecke Samwerstraße. Der 31-Jährige sei ohne zu schauen auf die Straße getreten, von dem Bus erfasst worden und mit dem Kopf gegen die Frontscheibe geprallt, sagte ein Polizeisprecher. Im Krankenhaus stellte sich heraus, dass der Mann nur oberflächliche Verletzungen hat. Die Straße war etwa zwei Stunden für die Unfallaufnahme gesperrt, die Busse wurden umgeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2024 08:30 Uhr

Autos auf der A7 zusammengeprallt

Zwischen Neumünster-Süd und Neumünster-Mitte sind Montagabend laut Polizei zwei Autos zusammengestoßen. Insgesamt sechs Menschen saßen in den beiden Pkw, eine Person kam laut Polizei leicht verletzt ins Krankenhaus. Wegen des Unfalls war die A7 im Bereich des Unfalls etwa eine halbe Stunde lang voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2024 08:30 Uhr

FDP möchte Pilotprojekt für Pyrotechnik in Fußballstadien

Die FDP in Schleswig-Holstein fordert ein Pilotprojekt für das kontrollierte Abbrennen von Pyrotechnik in Fußballstadien. Das Projekt könnte laut FDP in Kiel und Lübeck durchgeführt werden. Das Abbrennen von Pyrotechnik kostet die Vereine viel Geld. So musste Holstein Kiel Anfang März nach dem Auswärtsspiel in Berlin 24.000 Euro Strafe bezahlen. Die Vereine könnten nicht verhindern, dass Fans Pyrotechnik in Stadien schmuggeln, deshalb möchte die FDP in Schleswig-Holstein das Abbrennen von Pyrotechnik unter gewissen Voraussetzungen erlauben. Beim VfB Lübeck begrüßt man die Initiative. Holstein Kiel hat die Forderung laut eines Vereinssprechers vorerst zur Kenntnis genommen. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2024 07:00 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.07.2024 | 16:30 Uhr