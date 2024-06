Stand: 25.06.2024 09:16 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kieler Woche: Awareness-Teams gut angenommen

Auf der Kieler Woche sind in diesem Jahr zum zweiten Mal sogenannte Awareness-Teams unterwegs. Sie sind laut Veranstalter an ihren lilafarbenen Westen zu erkennen und helfen, wenn sich Besucher auf dem Volksfest unwohl fühlen oder schlechte Erfahrungen gemacht haben. An Ständen und Bauzäunen hingen QR-Codes, über die Besucher schnell Hilfe bekämen. Die Awareness-Teams werden laut Organisatoren gut angenommen. Zehn bis zwölf Fälle gebe es jeden Abend. Sowohl Frauen als auch Männer würden sich melden. | NDR Schleswig-Holstein 25.06.2024 08:30 Uhr

Kreis Rendsburg-Eckernförde: Bildungsticket ab August

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat am Montag beschlossen, das Bildungsticket für Schüler einzuführen. Ab dem 1. August könnten Schülerinnen und Schüler das ermäßigte Deutschlandticket für 29 Euro im Monat erhalten, sagte die Kreisverwaltung. Auch andere Kreise hier in Schleswig-Holstein planen das. In Neumünster geht es zum 1. August los, im Kreis Plön im September. Die Stadt Kiel plant die Einführung spätestens zum 1. Januar 2025. | NDR Schleswig-Holstein 25.06.2024 08:30 Uhr

Leer stehendes Haus in Neumünster niedergebrannt

In Neumünster hat es Montagnachmittag in der Nähe der Innenstadt gebrannt. Ein leer stehendes Einfamilienhaus ging laut Feuerwehr komplett in Flammen auf. Die Helfer hätten den Brand zwar nach etwa einer Stunde unter Kontrolle gehabt, die Löscharbeiten hätten aber bis in den Abend gedauert. Von dem Haus stehen nur noch die Grundmauern. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand. 50 Einsatzkräfte waren vor Ort. | NDR Schleswig-Holstein 25.06.2024 08:30 Uhr

Kiel: Neues Löschboot für die Feuerwehr

Auf der Kieler Förde wird Montagnachmittag mitten im Trubel der Kieler Woche ein neues Löschboot für die Feuerwehr getauft. Laut der Stadt Kiel sei "Dat Füürschipp" wichtig für den Brandschutz in der Hafenstadt. Das Löschboot sei in Finnland gebaut worden und 15 Meter lang. Es könne Brände mit bis zu 3.000 Litern Wasser pro Minute löschen. Die Taufe findet um 14 Uhr direkt am Schifffahrtsmuseum statt. | NDR Schleswig-Holstein 25.06.2024 08:30 Uhr

