Neue Radarfallen: Wo in Flensburg zukünftig geblitzt wird

Die Stadt Flensburg will vier Radarfallen in der Innenstadt erneuern. Hintergrund sind demnach einige defekte Anlagen. "Die Blitzeranlagen am ZOB, am Neumarkt und in der Husumer Straße sowie die Anlage am Hafendamm werden im Laufe des Jahres erneuert", teilt Stadtsprecher Clemens Teschendorf mit. Die Stadt gibt dafür nach eigenen Angaben rund 600.000 Euro aus. Wenn das Wetter mitspielt, können die neuen Blitzer demnach bis Ende März einsatzbereit sein. Die Blitzer vor dem Deutschen Haus und der vom ehemaligen C&A-Gebäude sollen wegfallen. Der Radarfalle an der Schleswiger Straße in der Flensburger Südstadt wurde bereits erneuert. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2025 08:30 Uhr

Wird Meerwasser-Wärmepumpe in Flensburg ein Millionengrab?

Die gerade erst bestellte Meerwasser-Wärmepumpe der Stadtwerke Flensburg sorgt für Wirbel. Die Anlage, die von 2027 an Kohle und Erdgas ersetzen soll, soll ein umstrittenes Kältemittel nutzen. Laut Umweltbundesamt wird in der EU über ein Verbot diskutiert. Unklar ist, ob und wie lange die Anlage dann weiterbetrieben werden kann. "Der Stoff wird dann, wenn er endgültig verboten ist, dazu führen, dass die Anlage abgeschaltet werden muss und nicht ersatzweise befüllt werden kann - dazu ist die Technik nicht geeignet", sagt der Flensburger Experte Peter Schäftlein. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2025 08:30 Uhr

