CDU-Bundestagswahlkampf: Friedrich Merz in Flensburg

Am Montag ist CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz in Flensburg zu Gast gewesen. Er stellte dort vor rund 1.600 Gästen das Wahlprogramm der Union vor. Der Robert-Habeck-Wahlkreis Flensburg-Schleswig solle nicht wieder an die Grünen gehen, sondern an die CDU, leitete Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zu seinem Parteikollegen Merz über. Erreichen möchte das die CDU unter anderem mit einer härteren Asylpolitik. Merz räumte diesbezüglich auch Fehler seiner Partei ein. Wirtschaftspolitisch warb Merz für eine "Agenda für die Fleißigen", zum Beispiel mit steuerfreien Überstunden oder einem doppelt so hohen Freibetrag für Rentnerinnen und Rentner. | NDR Schleswig-Holstein 21.01.2025 08:30 Uhr

Weniger Privatflüge am Flughafen Sylt

Immer weniger Privatjets heben vom Flughafen auf Sylt (Kreis Nordfriesland) ab. Das belegen Zahlen der Flugkontroll-Organisation eurocontrol. Im vergangenen Jahr gab es am Regionalflughafen auf der Nordseeinsel demnach rund 1.550 private Abflüge. Das sind rund 220 Abflüge weniger als im Jahr 2023. Auch die Zahl der Linienflüge am Flughafen Sylt ist gesunken. | NDR Schleswig-Holstein 21.01.2025 08:30 Uhr

Bröckelnde Infrastruktur in Norddeutschland

Viele Straßen und Brücken in Norddeutschland sind in keinem guten Zustand. Das zeigt eine Panorama 3 Recherche in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Berlin. Dabei wurden etwa 700 Kommunen und Städte angefragt. Mehr als die Hälfte aller Städte und Gemeinden im Norden weist auf fehlendes Geld hin. Von der Insel Föhr (Kreis Nordfriesland) heißt es, für Brückenneubauten gebe es schon seit Jahren keine adäquaten Förderungen mehr. Beim Amt Schwarzenbek-Land (Kreis Herzogtum Lauenburg) rechnet man nicht mit einer besseren finanziellen Lage; schon alleine deshalb nicht, weil das Land Schleswig-Holstein eine Milliarde Euro in fünf Jahren einsparen müsse. | NDR Schleswig-Holstein 21.01.2025 06:00 Uhr

