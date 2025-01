Stand: 15.01.2025 08:24 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Neue Jobmesse startet in Husum

Wie gelingt der Übergang von der Schule ins Berufsleben? Antworten gibt es bei der neuen Veranstaltung "Pizza & Job", die am 30. Januar im BISS (Beraten, Informieren, Schnacken und Spielen) , dem Kinder- und Jugenforum der Stadt Husum (Kreis Nordfriesland) startet. Jugendliche zwischen 15 und 21 Jahren können sich bei einer lockeren Runde über Ausbildungsmöglichkeiten und Freiwilligendienste informieren. Im Fokus stehen die Berufliche Schule Husum und das Freiwillige Soziale Jahr. Ziel ist es, den jungen Leuten Perspektiven zu zeigen und Fragen zu beantworten. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2025 08:30 Uhr

Wikingeck-Verhandlung abgesagt

Im Streit um die Sanierung des Wikingecks in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) ist ein Termin für den kommenden Dienstag vor dem Verwaltungsgericht abgesagt worden. Laut einer Gerichtssprecherin sollen zunächst weitere Beteiligte geladen werden. Der Kreis Schleswig-Flensburg verlangt eine höhere Beteiligung des Bundes an den Kosten. Der Kreis ist bei der Sanierung des durch eine ehemalige Teerpappen-Fabrik verseuchten Gebiets mit rund 24 Millionen Euro in Vorleistung gegangen. Ein neuer Termin könne laut Gericht für März oder April angesetzt werden - das muss aber noch abgestimmt werden. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2025 08:30 Uhr

Heizungen in Glücksburg gehen wieder

Zehn Tage mussten die Bewohner von 16 Wohnungen in Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) in der Kurlandstraße 1bis 7 frieren. Hausmeister und Verwaltung reagierten nicht. Nach Dreharbeiten von NDR Schleswig-Holstein fuhr am Dienstag schließlich ein Tankwagen vor und füllte den leeren Kessel mit Heizöl. Die Mieter haben nun wieder warme Wohnungen. Einige überlegen nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein, Mietminderung einzufordern. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2025 08:30 Uhr

