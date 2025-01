Stand: 10.01.2025 09:15 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Eisbaden in Flensburg sammelt Spenden für Bedürftige

Am Sonntag lädt die Gruppe "Eisbademeisters Flensburg" zum Eisbaden im Ostseebad Flensburg ein. Für jeden Teilnehmer, der in die etwa 4 Grad kalte Ostsee springt, spendet ein Sponsor 30 Euro. Die Aktion unterstützt den Verein Fördehilfe, der sich um Bedürftige und Obdachlose in Flensburg kümmert. Initiator Martin Bergholz erklärt, dass Sponsoren individuell Beträge pro Teilnehmer oder Pauschalsummen spenden können. Der Startschuss fällt um 13 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2025 08:30 Uhr

Pflegemaßnahmen im Stiftungsland Schäferhaus Süd

Im Stiftungsland Schäferhaus Süd zwischen Flensburg und Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) werden derzeit invasive Pflanzen wie die Kartoffelrose und Weißdorn zurückgeschnitten. Laut Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein verhindern die Arbeiten, dass offene Flächen überwuchern, die Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten bieten. Die Maßnahmen dauern bis Ende Januar. Die Maßnahmen werden laut Stiftung möglichst bodenschonend eingesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2025 08:30 Uhr

Mehrere Unfälle durch Glätte

In den KreisenNordfrieslandund Schleswig-Flensburg hat es am Freitagmorgen wegen glatter Straßen mehrere Verkehrsunfälle gegeben. Laut Polizei wurden dabei einige Personen leicht verletzt. Auf der A7 Richtung Süden, Höhe Oeversee (Kreis Schleswig-Flensburg), überschlug sich ein Auto aufgrund einer Eisschicht und landete im Straßengraben. Zwei Insassen wurden verletzt, einer davon schwer. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2025 08:30 Uhr

