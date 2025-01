Stand: 09.01.2025 09:01 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Hospiz in Niebüll lehnt Spenden von Protestaktion ab

Das Wilhelminen Hospiz in Niebüll (Kreis Nordfriesland) hat erklärt, die bei einer Versammlung in Schlüttsiel gesammelten Spenden nicht anzunehmen. Rund 150 Personen hatten sich dort amJahrestag einer Protestaktion gegen Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) getroffen. Die Hospizleitung distanzierte sich in einer Stellungnahme von der Aktion. Mit-Initiator Hauke Hinrichsen bedauerte die Diskussion und betonte, dem Hospiz keinen Schaden zufügen zu wollen. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2025 08:30 Uhr

Lecks Hallenbad vor teurer Sanierungsentscheidung

Das Hallenbad in Leck (Kreis Nordfriesland) benötigt dringend eine Sanierung. Laut der Gemeine soll eine neue Kostenschätzung wird Mitte Februar vorgelegt werden und dürfte allein für notwendige Arbeiten rund fünf Millionen Euro betragen. Eine umfassende Modernisierung würde etwa zehn Millionen kosten. Die endgültige Entscheidung liegt bei der Gemeindevertretung. Bürgermeister Andreas Deidert (SPD) betonte die Bedeutung des Schwimmbads für die Region und warnte vor einem Verlust von Daseinsvorsorge, da die Schwimmbaddichte in Nordfriesland ohnehin gering sei. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2025 08:30 Uhr

Fusion der Diakonischen Werke in Nordfriesland geplant

Die Diakonischen Werke in Husum (Kreis Nordfriesland) und Südtondern sollen zusammengelegt werden. Das teilte der Kirchenkreis Südtondern mit. Arbeitsplätze der insgesamt 460 Beschäftigten bleiben erhalten. Die Werke engagieren sich unter anderem in der Jugendhilfe, Suchtberatung und Gewaltprävention in Zusammenarbeit mit Kreis und Kommunen. Ein genauer Zeitplan für die Fusion steht noch aus. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2025 08:30 Uhr

