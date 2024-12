Stand: 23.12.2024 08:32 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Habeck besucht Werft in Flensburg

Am Montag besucht Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Werft FSG in Flensburg. Dort trifft er sich mit Vertretern der IG Metall, dem Betriebsrat und den vorläufigen Insolvenzverwaltern AZ Morgen und Gittermann. Für FSG und Nobiskrug wurde vor zwei Wochen Insolvenz beantragt. Die 500 Mitarbeitenden in Flensburg und Rendsburg(Kreis Rendsburg-Eckernförde) erhalten nur bis Ende Januar Insolvenzgeld. Investoren werden dringend gesucht, da ein Scheitern des Verfahrens Anfang Februar zur Arbeitslosigkeit führen könnte. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2024 08:30 Uhr

Abfalltermine verschieben sich über die Feiertage

In Flensburg verschieben sich die Müllabfuhrtermine über Weihnachten und Neujahr. Laut dem Technischen Betriebszentrum (TBZ) sind Müllfahrzeuge am Montag und Dienstag unterwegs, an Neujahr jedoch nicht. Ab dem 2. Januar verschieben sich die Abholtermine um jeweils einen Tag. Auch in den Kreisen Nordfrieslandund Schleswig-Flensburg gelten geänderte Abfuhrtermine. Details finden sich auf den Webseiten der Gemeinden. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2024 08:30 Uhr

SG Flensburg-Handewitt holt Unentschieden in Hamburg

Die SG Flensburg-Handewitt hat am Sonntag in Hamburg gegen den HSV Hamburg ein Unentschieden erzielt. Vor rund 11.500 Zuschauern endete das Spiel 32:32, nachdem Emil Jakobsen in der letzten Sekunde einen Siebenmeter verwandelte. Am kommenden Freitag steht das letzte Spiel des Jahres an: In Flensburg trifft die SG auf die SG BBM Bietigheim. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.12.2024 | 08:30 Uhr