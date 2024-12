Stand: 18.12.2024 08:26 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Peter Schnittgart ist gestorben

Trauer auf Sylt (Kreis Nordfriesland): Peter Schnittgard, ehemaliger Kurdirektor und Politiker, ist tot. Er ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Er war in vielen Bereichen aktiv, unter anderem im Tourismus, im Sport und in der Gesellschaft. Schnittgard prägte das touristische Gesicht der Insel und engagierte sich auch politisch. Er hinterlässt Frau und zwei Kinder. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2024 08:30 Uhr

Warnstreik bei der Müllabfuhr Remondis

Die Warnstreiks in der Müllentsorgung bei Remondis gehen am Mittwoch (18.12) weiter. Auch Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) und Flensburg sind betroffen. Grund ist ein Tarifkonflikt mit dem Unternehmensverband Logistik Schleswig-Holstein. Laut ver.di Nord verfolgt das Unternehmen eine Billiglohnpolitik. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 8,5 Prozent mehr Lohn. Der nächste Verhandlungstermin ist am 20. Januar. Bis dahin kann es auch über die Weihnachtstage zu weiteren Streiks kommen. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2024 08:30 Uhr

Preisverleihung des Wettbewerbs "Schule macht Sinn- geht hin!"

Im Kreis Nordfriesland wurden die Gewinner des Wettbewerbs "Schule macht Sinn – geh hin!" am Dienstag bekanntgegeben. Rund 500 Kinder aus allen Schulen nahmen mit kreativen Projekten teil. So ein Wettbewerb soll Kinder dazu motivieren, wieder regelmäßiger zur Schule zu gehen. Das ist gelungen, sagt Hans-Martin Slopianka vom Kreis Nordfriesland. "Da sind Filme, Bücher, Lieder - also das ist wirklich sehr sehr fantasievoll gemacht worden", so Slopianka weiter. Den ersten Platz belegte die vierte Klasse der Lütt Dörp School in Witzwort. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2024 08:30 Uhr

Diebstähle in Husum und Nordfriesland

Die KriPo Husum bittet um Hinweise nach vier Einbrüchen in Husum und Mildstedt (beide Kreis Nordfriesland) am vergangenen Wochenende. Laut Polizei wurde in der Hindenburgstraße und in der Straße Am Lagedeich in Husum sowie in der Straße Osterkerf in Mildstedt Schmuck und Bargeld gestohlen. Die Täter hebelten in allen Fällen Terrassentüren auf. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2024 08:30 Uhr

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

