Stand: 10.12.2024 08:51 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Prozess Auftakt in Flensburg: 21-Jährige in Niebüll vergewaltigt und getötet

Am Dienstag beginnt vor dem Landgericht Flensburgder Prozess gegen einen 36-Jährigen, der eine 21-jährige Frau in Niebüll (Kreis Nordfriesland) vergewaltigt und umgebracht haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, er habe der Joggerin in einem Waldstück aufgelauerte, sie angegriffen und vergewaltigt. Um nicht entdeckt zu werden, habe er die Frau anschließend getötet. Im Verfahren wird auch geklärt werden, ob der Mann überhaupt schuldfähig ist. "Es geht dabei um die Frage, ob er in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden muss", so Stefan Wolf vom Landgericht Flensburg. | NDR Schleswig-Holstein 10.12.2024 08:30 Uhr

Härtefallfonds: Stadtwerke hat noch 300.000 Euro übrig

Die Stadtwerke Flensburg haben vor zwei Jahren einen Härtefallfonds mit einer halben Million Euro eingerichtet. Damit sollten Bürgerinnen und Bürger bei Energieschulden unterstützt werden. Rund 300.000 Euro sind noch da. Neu ist, dass nun auch Haushalte aus Glücksburg und Harrislee (beide Kreis Schleswig-Flensburg) Hilfen beantragen können. Laut Peer Holdensen von den Stadtwerken Flensburg verwaltet das diakonische Werk den Fond. Betroffene, die ihre Energierechnung nicht zahlen können, haben die Möglichkeit sich an das Werk zu wenden. "Wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, dann gibt es eben dort einen Weg Unterstützung zu bekommen", sagt Holdensen weiter. | NDR Schleswig-Holstein 10.12.2024 08:30 Uhr

Autozüge nach Sylt fallen aus

Von Dienstag bis Donnerstag (10.12.-12.12.) fallen alle Autozüge nachSylt (Kreis Nordfriesland) aus. Fahrzeuge müssen mit der Fähre von der dänischen Insel Rømø nach Sylt transportiert werden, was rund eine Stunde und 70 Kilometer Umweg bedeutet. Die Bauarbeiten sind Teil eines Erneuerungsprogramms des Bundes. Weiter bleibt aber unklar, wann der zweigleisige Ausbau der Strecke startet. | NDR Schleswig-Holstein 10.12.2024 08:30 Uhr

Zeugensuche nach Raubüberfall an Kiosk

Die Polizei Flensburg sucht Zeugen. Am vergangenen Donnerstag (05.12.) überfiel ein maskierter Täter gegen 19:40 Uhr einen Kiosk im Moränenweg in Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg). Er war bewaffnet, forderte Bargeld und flüchtete Richtung Wiesenkamp. Der Täter wird als 185-195 cm groß, schlank und mit starkem osteuropäischem Akzent beschrieben. | NDR Schleswig-Holstein 10.12.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.12.2024 | 08:30 Uhr