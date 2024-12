Stand: 09.12.2024 08:13 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Sperrung der A7 in Flensburg

Die Auffahrt der A7 in Flensburg Richtung Hamburg ist am Montag von 9 bis 16 Uhr gesperrt. Grund für die Maßnahme ist die Montage neuer Leitplanken für zukünftige Schwertransporte. Umleitungen sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2024 08:30 Uhr

Zusätzliche Fähren wegen Autozug-Ausfall

Wegen des Ausfalls der Autozüge in dieser Woche bietet die FRS Syltfähre zusätzliche Abfahrten zwischen Havneby und List auf Sylt (Kreis Nordfriesland) an. Die Fähren verkehren stündlich. Geschäftsführer Tim Kunstmann kündigte an, dass die erste Abfahrt um 05.15 Uhr und die letzte um 19.30 Uhr erfolgt. Eine Reservierung wird empfohlen. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2024 08:30 Uhr

Sanierung der Marschbahn auf Sylt

Von Montag an beginnt die Sanierung der Marschbahnstrecke zwischen Morsum und Keitum auf Sylt (Kreis Nordfriesland). Die Deutsche Bahn erneuert Schienen, Schwellen und Schotter. Der Zugverkehr zwischen Westerland und Morsum (beideKreis Nordfriesland) fällt aus, Busse übernehmen den Ersatzverkehr. Außerdem fahren keine Autozüge von und nach Sylt. Fernverkehrszüge zwischen Hamburg-Altona und Westerland (Kreis Nordfriesland) fallen ebenfalls aus. Zwischen Morsum und Husum (beide Kreis Nordfriesland)komme es zu Fahrzeitänderungen. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2024 08:30 Uhr

