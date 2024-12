Stand: 06.12.2024 09:25 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Letzte Generation: Urteil im Sylt-Prozess erwartet

In Itzehoe (Kreis Steinburg) werden am Freitag die Urteile im Prozess gegen sechs Mitglieder der Protestgruppe "Letzte Generation" erwartet. Die Klimaaktivisten sollen im Juni letzten Jahres einen Privatjet auf dem Sylter Flughafen (Kreis Nordfriesland) angesprüht und damit einen Millionenschaden verursacht haben. Im Fall von zwei Frauen hält die Staatsanwaltschaft jeweils fünf Monate Haft für angemessen. Für zwei Männer, die nach eigenen Angaben künftig keine Straftaten mehr begehen wollen, hatte die Staatsanwaltschaft Geldstrafen gefordert. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2024 8:30 Uhr

Wohltätigkeitsaktion in Schleswig zum Nikolaustag

In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) gibt es am Freitag eine Wohltätigkeitsaktion zum Nikolaustag. Beim Weihnachtshaus der Familie Sturcz können Kinder ihre mit Süßigkeiten und kleinen Geschenken befüllten Stiefel wieder abholen. Der Garten und das Haus sind mit rund 80.000 Lichtern geschmückt. Zudem werden auch Waffeln und Punsch verkauft. "Mein Vater macht das für die Kinder. Er möchte einfach dieses Strahlen in den Augen sehen", erzählt Jana Sturcz. Finanziert wird die Aktion durch den Verkauf von Punsch und Gebäck. Dazu kommen noch Spenden. Alles, was an Geld übrig bleibt geht an die Hundestaffel in Schleswig. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2024 8:30 Uhr

Zahnmobil wieder in Flensburg

In Flensburg war wieder das Zahnmobil unterwegs. Das ist ein Projekt vom UKSH Schleswig-Holstein und der Diakonie Altholstein. In der fahrenden Zahnarztpraxis im Inneren eines Krankenwagens, wird schnell und unkompliziert bedürftigen Menschen geholfen. Diese Zahnarzttermine sind kostenlos. Seit Anfang des Jahres tourt das Zahnmobil zu insgesamt 13 Standorten bei uns im Land. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2024 8:30 Uhr

